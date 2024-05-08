Trafik kazasında yaralanan vatandaş ambulans helikopter ile hastaneye nakledildi - Son Dakika
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Trafik kazasında yaralanan vatandaş ambulans helikopter ile hastaneye nakledildi

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kalça kemiği kırılan ve kafa travması yaşayan bir vatandaş, ambulans helikopter ile hastaneye nakledildi. Yaralı, önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

08.05.2024 18:48  Güncelleme: 18:50
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Trafik kazasında yaralanan vatandaş ambulans helikopter ile hastaneye nakledildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde trafik kazasında kalça kemiği kırılan ve kafa travması oluşan vatandaş, ambulans helikopter ile hastaneye nakledildi.

Çüngüş ilçesinde trafik kazasında yaralanan Tuncay Balpetek'in (27), kalça kemiği kırılıp, kafa travması oluştu. Balpetek, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çüngüş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Balpetek, burada yapılan kontrollerinden ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter ile önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine, ardından ambulans ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Balpetek'in tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trafik kazasında yaralanan vatandaş ambulans helikopter ile hastaneye nakledildi - Son Dakika

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