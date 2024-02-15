Trafik Polisleri Arızalanan Otomobili Yağmur Altında İttik - Son Dakika
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Trafik Polisleri Arızalanan Otomobili Yağmur Altında İttik

Trafik Polisleri Arızalanan Otomobili Yağmur Altında İttik

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeyken arızalanan otomobilin, trafik polisleri tarafından yağmur altında itilme anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şeker Mahalle'de sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil arızalandı. Durumu fark eden trafik polisleri, yoğunlaşan trafik akışını rahatlatmak için otomobili bir süre iterek sürücüye yardımcı oldu. Trafik polislerinin yağmur altında gösterdiği duyarlılık takdir toplarken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

15.02.2024 12:04  Güncelleme: 12:05
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeyken arızalanan otomobilin, trafik polisleri tarafından yağmur altında itilme anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şeker Mahalle'de sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil arızalandı. Durumu fark eden trafik polisleri, yağışın etkisiyle yoğunlaşan trafik akışını rahatlatmak için otomobili bir süre iterek sürücüye yardımcı oldu. Trafik polislerinin yağmur altında gösterdiği duyarlılık takdir toplarken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trafik Polisleri Arızalanan Otomobili Yağmur Altında İttik - Son Dakika
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