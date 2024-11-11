Traktör Gölete Düştü: Çiftçi Hayatını Kaybetti

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HABER: MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Belören köyünde, tarlada çalışan bir çiftçi, kullandığı traktörün kontrolünü kaybederek tarlanın yanındaki gölete düştü. Saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından traktör sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Koçak isimli çiftçi, tarlasında çalışırken traktörünün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, tarlanın yanında bulunan gölete düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Saatler süren yoğun çabalar sonucunda Mehmet Koçak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.