Traktör Sürücüsünden İlginç Yağmur Önlemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Traktör Sürücüsünden İlginç Yağmur Önlemi

Traktör Sürücüsünden İlginç Yağmur Önlemi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da traktör sürücüsü, yağmurdan korunmak için başına trafik dubası geçirerek yoluna devam etti.

Bolu'da sağanak sırasında yağmurdan korunmak isteyen traktör sürücüsü, başına trafik dubası geçirerek yoluna devam etti. Sürücünün ilginç yöntemi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle araçlarının hızını düşüren sürücüler, trafikte kontrollü şekilde ilerlerken, bu sırada D-100 kara yolunun Gölyüzü Mahallesi mevkiinde, kavşaktan traktörüyle karşıya geçmeye çalışan bir sürücü, yağmurdan korunmak için başına trafik dubası geçirdi. Dubayı şapka gibi kullanan sürücü, yağış altında traktörüyle yoluna devam etti. Traktör sürücüsünün başındaki dubayla trafikte ilerlediğini gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler hayrete düştü. Sürücünün yağmurdan korunmak için bulduğu ilginç çözüm, trafikte renkli görüntüler oluşturdu. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, traktör sürücüsünün başına geçirdiği trafik dubasıyla yağmur altında ilerlediği görüldü.

Kaynak: İHA

Trafik, Yaşam, Yerel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Traktör Sürücüsünden İlginç Yağmur Önlemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış 3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış
Arda Güler’den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 13:14:53. #7.13#
SON DAKİKA: Traktör Sürücüsünden İlginç Yağmur Önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.