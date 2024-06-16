Trakya'da kurban kesim ve satış alanları denetleniyor

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kurban kesim ve satış alanları İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince denetleniyor.

Trakya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müftülüğünce kesim ve satış alanları denetleniyor. Kırklareli'nde de ekipler 12 kesim ve satış yerlerinde denetimde bulundu. Ekipler kesim alanlarında hijyen kurallarını kontrol etti. Hayvanlarda sağlık kontrolü yapan ekipler küpe ve evrakları da denetledi.

Edirne ve Tekirdağ'da da hayvan sağlığı, küpe ve evrak kontrolü yapan ekipler kesim alanlarındaki hijyen kurallarını da kontrol etti. - KIRKLARELİ