Tramvay Süren Kadın Vatman Emine Taş: 'Her İşi Başaracağımıza İnanıyorum' - Son Dakika
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Tramvay Süren Kadın Vatman Emine Taş: 'Her İşi Başaracağımıza İnanıyorum'

Tramvay Süren Kadın Vatman Emine Taş: \'Her İşi Başaracağımıza İnanıyorum\'

Kayseri'de 12 yıldır vatmanlık yapan Emine Taş, 80 ton ağırlığındaki tramvayı kullanarak kadınlara örnek oluyor. 'Her işi başaracağımıza inanıyorum' diyen Taş, işini severek yaptığını belirtti ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

01.05.2025 11:33  Güncelleme: 11:40
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Kayseri'de Vatman Emine Taş, boş haliyle 80 ton ağırlığında olan tramvayı kullanarak kadınlara örnek oluyor. 12 yıldır vatmanlık yapan 1 çocuk annesi Taş; "Her işi başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de vatmanlık yapan 8 kadından biri olan Emine Taş, 12 yıldır boş haliyle 80 ton ağırlığında olan tramvay kullanıyor. Raylı sistem kullanan vatandaşları güven içinde gitmek istedikleri yere ulaştıran ve güzel bir meslek olarak düşündüğü vatmanlığı severek yaptığını kaydeden Taş; seferi boyunca kendisini gören vatandaşların el sallayarak selamladığını kaydetti. Emine Taş; "Vatmanlığı güzel bir meslek olarak düşünüyordum. Sınavları vardı, sınavlarına girdim. Sonra psikoteknik sınavlarından geçtim ve böylelikle başladım. 12 yıldır severek yapıyorum bu işi. Her mesleğin olduğu gibi bu mesleğin de zorluğu var. Sabah erken saatlerde seferlere çıkmak durumundayız. Sabah 05.00'te servis bizi alır, geliriz ve araçlarımızı hazırlarız. Sefere hazır olduktan sonra turlara çıkarız. Vatandaşlar bizi gördüğü zaman mutlu oluyorlar. Çocuklardan kadınlara kim görse el sallıyorlar" dedi.

"Her işi başaracağımıza inanıyorum"

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutlayan Emine Taş; "Gerçekten zor iş yaptığımızı düşünüyorum. Her işi başaracağımıza inanıyorum. Bütün işçilerin İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tramvay Süren Kadın Vatman Emine Taş: 'Her İşi Başaracağımıza İnanıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tramvay Süren Kadın Vatman Emine Taş: 'Her İşi Başaracağımıza İnanıyorum' - Son Dakika
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