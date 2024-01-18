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Trump, Carroll davasında ikinci kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Trump, Carroll davasında ikinci kez hakim karşısına çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, E. Jean Carroll'un açtığı dava kapsamında ikinci kez mahkemeye çıktı. Davada Trump'ın avukatının davanın düşürülmesi talebi reddedildi.

Trump, Carroll davasında ikinci kez hakim karşısına çıktı
18.01.2024 - 01:41,  Güncelleme: 02:17
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski dergi yazarı E. Jean Carroll'un açtığı "zarar tazminatı" davası kapsamında 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Gergin anların yaşandığı duruşmada yargıç Trump'ı mahkeme salonundan çıkarılabileceği konusunda uyardı. Trump'ın avukatının delil yetersizliği nedeniyle davanın düşürülmesi talebi ise reddedildi.

Eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump'a açtığı "zarar tazminatı" davasının 2'nci duruşması New York'taki Manhattan federal mahkemesinde yapıldı. Tarafların ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada söz alan davacı Carroll, "Buradayım çünkü Donald Trump tarafından saldırıya uğradım ve bu konuyu yazdığımda böyle bir şey olmadığını söyledi. Yalan söyledi ve itibarımı yerle bir etti" ifadelerini kullandı. Şu an 80 yaşında olduğunu söyleyen Carroll, ömrünün 50 yılını dergilerde gazetecilik yaparak geçirdiğini belirterek, "Köşem çok popülerdi. İnsanlar makalelerimi takdir ediyordu, çünkü gerçeğe sadık kalıyor ve gerçeklerden faydalanıyordum" dedi. Trump'ın 2019'da kendisi hakkında yaptığı yorumlardan itibarının nasıl zedelendiği sorulan Carroll, "Daha önce sadece bir gazeteci olarak tanınıyordum, şimdi ise bir yalancı, sahtekar ve kaçık olarak tanınıyorum" diye konuştu. Açtığı dava ardından aldığı tehdit mesajlarından korktuğunu vurgulayan Carroll, güvenlik görevlisi tutmak ve yatağının başında bir silah bulundurmak gibi çeşitli güvenlik önlemleri aldığını anlattı.

Trump ve yargıç arasında tartışma yaşandı

Carroll'un kendisine saldırıldığını, yalan söylendiğini ve itibarının zedelendiğini ifade ettiği sırada başını iki yana salladığı görülen Trump, çoğunlukla notlarını avukatlarına aktararak duruşmayı izledi. Yargıç Lewis Kaplan, Carroll'un ifadesi sırasında avukatlarıyla konuşan Trump'ı çok yüksek sesle konuşmamaya "özellikle dikkat etme" uyarısında bulundu. Carroll'un avukatının Trump'ın ifade sırasında yüksek sesle konuşmayı sürdürdüğü yönündeki şikayeti üzerine Trump'ı yeniden uyaran Yargıç Lewis Kaplan, rahatsız edici davranışlarda bulunması halinde Trump'ın mahkeme salonundan çıkarılabileceğini söyledi. Trump Kaplan'ın sözlerine ellerini havaya kaldırarak tepki gösterirken, Kaplan, "Bunu yapmam için muhtemelen istekli olduğunuzu anlıyorum" dedi. Bunun üzerine Trump'ın "Çok isterim" ifadelerini kullandığı duyulurken, Kaplan ise "Seveceğinizi biliyordum. Görünüşe göre böyle durumlarda kendinizi kontrol edemiyorsunuz" yanıtını verdi.

Trump'ın avukatı davanın düşürülmesini istedi

Trump'ın avukatı Alina Habba, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Carroll'un aldığını iddia ettiği tehdit mesajlarına değindi. Carroll'un tazminat talebinin gerekçesini oluşturan tehdit mesajlarını sildiğini itiraf ettiğini hatırlatan Habba, delil yetersizliği nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti. Habba'nın talebi reddedilirken, bugünkü duruşma sona erdi.

Dava dün başlamıştı

Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump, eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un daha önce açtığı davada "cinsel taciz" ve hakaretten suçlu bulunmuştu. Carroll, ilk hukuk zaferinin ardından cinsel saldırı iddialarıyla ilgili 2019 yılında yaptığı karalayıcı açıklamalar nedeniyle Trump'a yönelik ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmıştı. Manhattan Federal mahkemesi yargıcı Lewis Kaplan daha önce yaptığı açıklamada, Caroll tarafından açılan yeni davada jürinin sadece Trump'ın ne kadar tazminat ödeyeceğine karar vereceğini belirtmişti. Davanın ilk duruşması dün yapılırken, Trump'ın eşi Melania Trump'ın annesinin cenaze töreni nedeniyle Perşembe günkü duruşmanın ertelenmesi yönündeki talebi de reddedilmişti. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Trump, Carroll davasında ikinci kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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