Trump: Eleştiriler Sağlıksız ve Çılgın
Trump: Eleştiriler Sağlıksız ve Çılgın

Trump: Eleştiriler Sağlıksız ve Çılgın
03.03.2026 03:25
Trump, Demokratların eleştirilerini savuşturdu, ABD'nin güçlü olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sadece kendisinin döneminde yapıldığı için eleştirdiğini savunarak, "Gerçek şu ki, ne yaparsam yapayım karşısında olacaklar. Bu insanlar hasta, çılgın ve kaçık" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Truth sosyal medya hesabı üzerinden siyasi rakiplerini hedef alan Trump, "Tamamen yolunu kaybetmiş olan radikal sol Demokratlar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son derece gerekli ve önemli saldırısı hakkında acı acı şikayet ediyor. Çoğu insanın anladığı şey şu ki, sadece bunu ben yaptığım için şikayet ediyorlar. Eğer ben yapmasaydım bu kez de 'Neden Trump İran'a saldırmadı, bunu hemen yapmalıydı' diye bağıracaklardı. Bunda şaşılacak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Kendisini eleştiren Demokratların ABD halkının çıkarlarını savunmadığını iddia eden Trump, "Gerçek şu ki, ne yaparsam yapayım karşısında olacaklar. Bu insanlar hasta, çılgın ve kaçık" dedi. Trump, bu kişilere rağmen ABD'nin şu anda "Her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü" olduğunu söyledi. - WASHINGTON

Son Dakika Yerel Trump: Eleştiriler Sağlıksız ve Çılgın - Son Dakika

00:04
SON DAKİKA: Trump: Eleştiriler Sağlıksız ve Çılgın - Son Dakika
