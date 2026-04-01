Trump'ın Balo Salonu İnşaatı Durduruldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.04.2026 02:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD mahkemesi, Trump'ın Beyaz Saray'daki balo salonu inşaatını Kongre onayı yok diye durdurdu.

ABD'de bir mahkeme, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptırdığı yaklaşık 400 milyon dolarlık balo salonu inşaatını, projenin devamı için ABD Kongresi'nden onay gerektiği gerekçesiyle geçici olarak durdurma kararı aldı.

ABD Ulusal Tarihi Koruma Vakfı'nın Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptırdığı balo salonuna karşı açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Washington DC Bölge Mahkemesi, balo salonunun inşaatını geçici olarak durdurma kararı aldı. Yargıç Richard Leon, kararında projenin devamı için ABD Kongresi'nin onayının şart olduğunu vurgulayarak, "Başkanın iddia ettiği gibi yetkileri yoktur. ABD Başkanı, gelecek nesiller adına Beyaz Saray'ın emanetçisidir, ancak sahibi değildir" ifadelerini kullandı. Muhtemel bir temyiz sürecine imkan tanımak amacıyla kararın 14 gün içinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Trump'tan karara tepki

Kararı kendine ait Truth sosyal medya platformundan paylaştığı mesajla eleştiren Trump, projenin vergi mükelleflerine hiçbir maliyetinin olmadığını vurgulayarak, bu nedenle ABD Kongresi'nin onayını gerektirmediğini öne sürdü. Trump, inşa edilen salonun "dünyada kendi türünün en iyisi olacağını" ifade etti.

"Amerikan halkı için bir zafer"

ABD Ulusal Tarihi Koruma Vakfı Başkanı Carol Quillen ise mahkemenin aldığı durdurma kararından memnuniyet duyduklarını belirterek, bunu "Amerikan halkı için bir zafer" olarak nitelendirdi.

Trump'ın balo salonu projesi eleştirilere hedef olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl Beyaz Saray'a mevcut Doğu Salonu'ndan çok daha büyük, modern bir balo salonu inşa edilmesini öngören projeyi kamuoyuna duyurmuştu. Proje kapsamında, daha önce First Lady'nin ofisine ev sahipliği yapan Beyaz Saray Doğu Kanadı, yeni bir balo salonuna yer açmak için yıkılmıştı. Trump tarafından başlatılan inşaat projesi, geleneksel onay süreçlerini atladığı yönünde eleştirilere hedef olmuştu. Trump ise, yaklaşık bin misafiri ağırlayacak şekilde tasarlanan, 400 milyon dolarlık balo salonu projesinin bağışlarla hayata geçirileceğini ve vergi mükelleflerinin cebinden herhangi bir paranın çıkmayacağını savunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Beyaz Saray, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 03:53:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.