Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump için pişmanlık duyduğunu söyledi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında ifade vermeyi sürdüren Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, "Trump için yalan söylemek, bir amaç uğruna insanlara zorbalık yapmak gibi yapmamam gereken şeyleri yaptığım için pişmanım" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, bugünkü duruşmada Trump'ın o dönemki sağ kolu olarak da bilinen eski avukatı Michael Cohen'in çapraz sorgusunu sürdürdü. Trump'ın avukatı Todd Blanche, Michael Cohen'in müvekkili hakkında yazdığı iki kitapta kendisini "iş bitirici" olarak tanımladığını hatırlatarak, "Mahvettiğiniz işleri mi bitiriyordunuz?" diye sordu. Cohen ise "Hayır" yanıtı verdi. Sorular üzerine Trump hakkında yazdığı 2 kitaptan bahseden Cohen, yayınlardan 3,4 milyon dolar kazandığını söyledi. Cohen, Blanche'in "Şöhretin sizi motive ettiğini söylemek doğru olur mu?" şeklindeki sorusu karşısında ise "Hayır. Bunun doğru olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan, sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı yayınlardan para kazandığını doğrulayan Cohen, bu yayınlarda haftanın 6 günü Trump hakkında konuştuğunu ifade etti.

"Trump kültüne diz çökmüştüm"

Kendisi ile çalıştığı dönemde Trump'a büyük hayranlık duyduğunu belirten Cohen, "O zamanlar Donald Trump kültüne diz çökmüştüm. Yalan söylemiyordum, böyle hissediyordum" dedi. Önceden Trump'ın ailesini ikinci ailesi olarak tanımlayıp tanımlamadığı sorusuna "Doğru" yanıtını veren Cohen, "Trump için kurşun bile yiyebilirim" ifadesinin kendisine ait olduğunu da kabul etti. Trump'ın yanı sıra onun aile üyelerinin avukatlığını da yaptığını söyleyen Cohen, 2018 yılında ise Trump ile ilgili olumlu fikirlerinin değiştiğini belirtti. Cohen, Trump'ın bu davada mahkum edilmesini isteyip istemediği sorusuna "elbette" yanıtını verdi.

"Trump için ahlaki değerlerden taviz verdim"

Cohen'e Trump ile geçmişteki ilişkisinden pişmanlık duyup duymadığı da soruldu. "Trump için yalan söylemek, bir amaç uğruna insanlara zorbalık yapmak gibi yapmamam gereken şeyleri yaptığım için pişmanım" diyen Cohen, Trump Organization şirketi ile çalıştığı için ise pişman olmadığını vurguladı. Cohen, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, çok ilginç ve harika zamanlar geçirdik. Ancak sadakatimi korumak ve Trump'ın yapmamı istediği şeyleri yapmak için ahlaki değerlerden taviz verdim ve ailemle birlikte bunun cezasını çektim" şeklinde konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan Trump'a destek

Duruşmanın bir bölümünü izleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ise, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada Trump'a destek verdi. Davanın "siyasi" olduğunu savunan Johnson, "Seçimlere 6 ay kaldı. Ülke genelinde bu suçlamaları şimdi yöneltmelerinin nedeni bu" dedi. Michael Cohen'in duruşmada verdiği ifadeleri dinlediğini kaydeden Johnson, Cohen için "Şahsi intikam duygusuyla burada olan biri" ifadelerini kullandı.

Hapis cezası alma ihtimali bulunuyor

Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump'ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK