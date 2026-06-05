Trump'tan İran ve Hürmüz Boğazı Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran ve Hürmüz Boğazı Açıklamaları

05.06.2026 01:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile yapılacak anlaşma ve Rusya-Ukrayna savaşında tavizlerin önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere edilen anlaşmaya ilişkin olarak, "Anlaşmanın ne olduğunu göreceksiniz ancak anlaşmanın temel unsurları şunlar; İran nükleer silaha sahip olmayacak ve Hürmüz Boğazı derhal açılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kömür endüstrisine yeni yatırımların duyurulduğu bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik süreçte iki tarafın da taviz verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Her iki tarafın da taviz vereceğine inanıyorum. Bu tavizleri ben önerdim ve bu süreçte önemli bir rolümüz oldu" cevabını verdi.

Putin'den talep ettiği tavizlerin ne olduğu sorusunu ise Trump, "Bunu söylememeyi tercih ederim" ifadeleriyle yanıtladı.

Trump, "Bunun sona erdiğini görmeyi çok isteriz. Her ikisi de gerçekten olağanüstü ve güzel ülkeler. Geçen ay çoğu asker yaklaşık 25 bin kişinin öldüğünü gördük. Bir miktar sivil de vardı ama çoğu askerdi. Her ay ortalama yaklaşık 25 bin askerin ölmesinden söz ediyoruz. Bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda son derece kararlı oldum. Bu nedenle her iki tarafın da belirli tavizler vermesini istiyorum ve bunu yapacaklarını düşünüyorum" dedi.

"Yardım etmek isterseniz harika olur" dedim. Ama hepsi bunu reddetti

Hürmüz Boğazı konusunda halen Avrupalı müttefiklerden yardım talebi olup olmadığı sorusuna Trump, "Onlara yardım etme fırsatı verdik ama bunu tercih etmediler. NATO ülkelerine gittik. Adil olmak gerekirse, NATO dışındaki ülkelere de gittik. Onlara baskı yaptığımı söyleyemem. Sadece, "Yardım etmek isterseniz harika olur" dedim. Ama hepsi bunu reddetti. ve bu, onlar için pahalıya mal olacak. Yardım etmeleri gerekirdi" şeklinde cevap verdi.

"Vurulabilecek hemen her şeyi vurduk"

İran konusunda Avrupalı müttefiklerin yardımı olmadan da kazandıklarını söyleyen Trump, "Kelimenin tam manasıyla üç gün içinde neredeyse tüm askeri komuta kademeleri yok edildi. Yeni generaller atamak zorunda kaldılar. Sonra bir kez daha yeni generaller atamak zorunda kaldılar. Hava savunmalarını vurduk. Hava kuvvetlerini vurduk. Vurulabilecek hemen her şeyi vurduk" dedi.

"ABD askerleri öldürülürse, buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir ABD askeri personelini öldürmesinin savaşa geri dönülmesine neden olup olmayacağına yönelik bir soruya, "Evet, bu savaşa dönmek için güçlü bir neden olurdu. Dürüst olmak gerekirse, eğer ABD askerleri öldürülürse, buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim" cevabını verdi.

Hizbullah'ın Amerikan arabuluculuğunu reddetmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Trump, "Reddetmediler. Ayrıca, Hizbullah konusunda şunu söyleyebilirim; bizi aradılar ve "Bunun durmasına ne dersiniz" dediler. Bence orada bazı gelişmeler göreceksiniz" şeklinde yanıt verdi. Durumun İran ile bağlantılı olduğunu ifade eden Trump, "Lübnan'ın biraz huzura kavuşması gerçekten güzel olurdu" dedi. Trump, "Bu konuyu Netanyahu ile görüştüm. Aslında Hizbullah ile de görüştüm. İlerleme kaydedildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Jimmy Carter olmak istemedim"

"Nükleer tozu" İran'dan almak için İran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duyulmasının söz konusu olup olmadığı ve bu materyalin gizli bir askeri operasyonla çıkarılmasını düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, 1980'de ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki rehinelerin kurtarılmasına yönelik başarısız "Kartal Pençesi" adlı operasyona gönderme yaptı.

Trump, "Jimmy Carter olmak istemedim. İçimden Jimmy Carter olmak gelmedi. En başta düşündük, evet. Her şeyin öncesinde, onların tüm askeri gücünü yok etmeden önce bunu düşündük ve değerlendirdik" dedi.

İran'ın Venezuela gibi birkaç dakika içinde bir şeyi alıp çıkılabilecek bir yer olmadığını ifade eden Trump, "Bu farklı. Orada iki hafta kalmanız gerekirdi. Çok büyük ekipmana ihtiyacınız olurdu. Bu ekipmanı hava yoluyla taşımanız gerekirdi. ve biliyorsunuz, burası bir savaş bölgesi" şeklinde konuştu. Trump, "Şu anda gidip alabiliriz. İstesek bizi durdurabileceklerini sanmıyorum. Ama buna gerek yok. Malzeme gömülü durumda" dedi.

Hamaney ile görüşme ihtimali

Bir muhabirin "Ayetullah ile görüşmek istediğinizi duyduk" şeklindeki ifadesi üzerine Trump, "Görüşmek istiyor değilim. Ama görüşme olursa, bundan onur duyarım" dedi. Trump, "Eğer bir anlaşmaya varırsak, onunla görüşmem mümkün olabilir. Buna sıcak bakarım" ifadelerini kullandı.

"Ya kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız"

İran ile müzakere edilen anlaşmaya ilişkin olarak Trump, "Anlaşmanın ne olduğunu göreceksiniz ancak anlaşmanın temel unsurları şunlar; İran nükleer silaha sahip olmayacak ve Hürmüz Boğazı derhal açılacak. Ayrıca mayınların büyük kısmını temizledik. Dünyanın en gelişmiş mayın tarama sistemlerine sahibiz. Bunlar, sualtı mayın tarama sistemleri" dedi. Trump, "Ama göreceğiz. Bir şekilde kazanacağız. ya kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Yerel, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'tan İran ve Hürmüz Boğazı Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Şili’de öğrenci protestoları: 25 yaralı Şili'de öğrenci protestoları: 25 yaralı
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı

23:32
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 02:03:59. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İran ve Hürmüz Boğazı Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.