09.03.2026 06:38
Trump, İran'a karşı savaşın son tarihinin Netanyahu ile ortak kararla belirleneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin kararın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "ortak" olarak alınacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Times of Israel" haber sitesine İran'a karşı yürütülen savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisi ve Netanyahu'nun İsrail'i yok olmaktan kurtardığını savunan Trump, "İran, İsrail'i ve çevresindeki her şeyi yok edecekti. Biz ise birlikte çalıştık ve İsrail'i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik" ifadelerini kullandı. Trump, İran'a karşı yürütülen savaşın ne zaman sona ereceğine tek başına mı yoksa Netanyahu ile ortak şekilde mi karar vereceği yönündeki soruyuya, "Sanırım biraz ortak olacak. Kendisiyle konuşuyoruz. Doğru zamanda bir karar vereceğim, ancak her şey dikkate alınacak" değerlendirmesinde bulundu. Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasının ardından İsrail'in savaşa devam edip edemeyeceği sorusuna ise, "Bunun gerekli olacağını sanmıyorum" yanıtını verdi. Trump, savaşın ne zaman sona ereceği konusunda kesin tarih vermekten kaçındı.

"Durum İran için daha da kötüye gidecek"

Trump, bir soru üzerine Tahran rejiminin güç kaybetmesinin Hamas'ın silah bırakma sürecini hızlandıracağını belirterek, "İran'a karşı savaş nedeniyle birçok insan silahsızlanacak. Çünkü şu anda İran daha önce hiç yaşamadığı bir durumda ve durum onlar için daha da kötüye gidecek" yorumunu yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Trump ve Netanyahu'dan İran'a Ortak Mücadele
