Trump, Washington'daki Güvenlik Önlemlerini Denetledi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin başkenti Washinton'da görev yapan kolluk kuvvetleri personelini ziyaret ederek alınan güvenlik önlemlerini denetledi. Washington'daki suç oranlarının düştüğünü söyleyen Trump, "Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız. Her zamankinden daha iyi görünecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin başkenti Washington'da görev yapan kolluk kuvvetlerinin aldığı güvenlik önlemlerini denetledi. ABD Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi'ni ziyaret eden Trump, burada ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile İçişleri Bakanı Doug Burgum'un yanı sıra, Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti (USMS), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Muhafızlar'da görevli yaklaşık 300 personel tarafından karşılandı. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Trump, harika bir iş çıkaran ABD kolluk kuvvetleri sayesinde Washington'daki suç oranlarının düştüğünü söyledi. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Trump, "Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız. Her zamankinden daha iyi görünecek" ifadelerini kullandı.

"Parklar Trump Ulusal Golf Kulübü gibi görünecek"

Washington'u yalnızca güvenlik açısından değil, fiziki açıdan da daha iyi hale getireceklerini vurgulayan Trump, "Bütçe için Kongre'ye geri döneceğiz ve birçok yolun asfaltını, refüjleri yeniden yapacağız. Grafitiler ise çok hızlı bir şekilde temizlenecek" şeklinde konuştu. Ayrıca başkentteki parkları çimlendireceklerini belirten Trump, "Çim konusunda çok iyiyim çünkü her yerde birçok golf saham var. Sanırım dünya üzerinde çim konusunda benden daha fazla bilgiye sahip bir insan yoktur" değerlendirmesinde bulundu. Washington'u güzelleştirmeye yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından kentin parklarının yepyeni bir çehreye bürüneceğinin altını çizen Trump, "Parklar Trump Ulusal Golf Kulübü gibi görünecek" dedi.

"Güzellik açısından maksimum seviyeye ulaşacak"

Washington'u fiziksel açıdan güzelleştirme görevini kendisinin üstleneceğini yineleyen Trump, kolluk kuvvetlerine seslenerek "Yani, siz güvenlik işini halledeceksiniz, ben de burayı fiziksel olarak düzelteceğim. ve altı ayın sonunda bununla öyle gurur duyacağız ki! Hadi bilemediniz bir yılın sonunda burası güzellik açısından maksimum seviyeye ulaşacak. Tüm yüzeyler yenilenmiş olacak. Tüm refüjler yenilenecek. Her şey harika görünecek" diye konuştu. - WASHINGTON