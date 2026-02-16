Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Almanya'da gerçekleştirilen NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatına katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatına ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Müttefik ülke birlikleriyle tecrübelerimizi paylaşırken iş birliği ve birlikte çalışabilirlik faaliyetlerini pekiştirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
TSK, NATO Tatbikatına Katıldı
