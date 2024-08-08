TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti - Son Dakika
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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal\'ı ziyaret etti

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret ederek, ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

08.08.2024 17:48
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileterek Anadolu Üniversitesinin de ortağı olduğu "Yükseköğretim Öğrencilerini, Özel Gereksinimli Bireyler için Dönüştürücü Kültürel Deneyimler Oluşturacak Şekilde Yetiştirmek" başlıklı proje hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretleri için TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e teşekkürlerini ileten Rektör Erdal, yeni dönemde de TÜBA ile ülkemiz yararına önemli projelerde iş birliklerini devam ettireceklerini dile getirdi. Ziyaret sonunda TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker TÜBA tarafından hazırlanan "Osmanlı Araştırmaları İçin Kılavuz: Kavramlar, Kurumlar ve Terimler" yayınını Rektör Erdal'a hediye etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti - Son Dakika

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