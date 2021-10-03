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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Sektörün en önemli sorunlarından biri çoban sıkıntısı" - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Sektörün en önemli sorunlarından biri çoban sıkıntısı"

03.10.2021 13:40
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanlığına Nihat Çelik oybirliği ile yeniden seçildi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanlığına Nihat Çelik oybirliği ile yeniden seçildi. Çelik, sektörün en önemli sorunlarından birinin çoban sıkıntısı olduğunu ifade ederek, "Göçmen düzenlemesi kapsamında 'Afganlar sadece çoban olarak çalıştırılmalı' şeklinde düzenlenme yapılmalı" dedi. Çelik, ayrıca 2 Ekim'in 'Çobanlar Bayramı' olmasını istedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 4. Olağan Genel Kurul toplantısı büyük bir katılımla şölen havasında gerçekleştirildi. Genel Kurulda konuşan Başkan Nihat Çelik, 5 buçuk yıllık görevi döneminde küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Yetiştiricilerin çoban sorununun çözülmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Çoban sorununu çözmeden sektörün sorununu çözmemiz mümkün değildir. Göçmen düzenlemesi kapsamında Afgan çoban çalıştırma noktasında 'Afganlar sadece çoban olarak çalıştırılmalı' şeklinde düzenleme yapılmalı. Yoksa çobanlık yapmak yerine başka yerlerde, marketlerde, sanayide çalışır" diye konuştu. 2 Ekim'in Çobanlar Bayramı olmasını da isteyen Çelik, "2 Ekim'i Çobanlar Günü ilan ediyorum, kutlu olsun" dedi.

"Destekler artırılmalı"

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi konusunda da yem girdilerinin düşürülmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Başta yem olmak üzere girdi fiyatlarının ivedi şekilde düşürülmesi lazım. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için destekler artırılmalı, yem desteğinin artarak devam etmesinden yanayız" diye konuştu. Genel Kurulun da hayırlı olmasını dileyen Nihat Çelik, "Demokrasiye inandım, sizlere inandım. Sizlerin desteği ile hizmete devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan yeniden Çelik seçildi

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam eden genel kurulda, Birliğin faaliyet raporları görüşülerek ibra edildi. Genel kurulda; Genel Başkanlık için tek aday olan Nihat Çelik, yapılan açık oylamada oybirliği ile yeniden Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı seçildi. Çelik, yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

"Tüm katılımcı delegasyona oy birliği ile şahsımı Genel Başkanlığa yeniden seçtikleri için, yeni yönetim kurulu arkadaşlarım adına da tüm Birlik Başkanlarıma ve delegasyona sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Biz de güvenlerini boşa çıkarmamak için hizmet yolunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu beyan eder herkese saygılar sunarım. Merkez Birliğimizin 4. Olağan Genel Kuruluna katılan delegelerin oybirliği ile seçilmekten mutluyum. Kazanan ben değil, demokrasi ve 280 bin yetiştiricimiz olmuştur. Büyük bir olgunluk içerisinde yaptığımız bu genel kurulun bütün sektörümüze hayırlı olmasını diler, herkese saygılar sunarım." - ANKARA

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Sektörün en önemli sorunlarından biri çoban sıkıntısı
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Sektörün en önemli sorunlarından biri çoban sıkıntısı
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Sektörün en önemli sorunlarından biri çoban sıkıntısı

Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: 'Sektörün en önemli sorunlarından biri çoban sıkıntısı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Sektörün en önemli sorunlarından biri çoban sıkıntısı" - Son Dakika
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