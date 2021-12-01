TÜFAD'dan Öztürk'e ziyaret - Son Dakika

TÜFAD Erzurum Şube Başkanlığı yönetimi Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerini iletiler.

Türkiye Antrenörler ve Futbol Adamları Derneği (TÜFAD) Erzurum Şube Başkanlığı yönetimi Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiler. TÜFAD Şube Başkanı Abdusselam Gökçan, "İl Müdürümüz Birdal Öztürk'e hem hoş geldin demek, hem de hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için ziyaret ettik. Kendisi bizi oldukça sıcak karşıladı" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise TÜFAD Şube Başkanı A.Selam Gökçan ile yönetiminin ziyaretinden bir hayli memnuniyet duyarken, nezaket ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti. - ERZURUM