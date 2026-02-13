TÜİK Verilerine Güven Yok - Son Dakika
TÜİK Verilerine Güven Yok

13.02.2026 13:12
Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop İl Başkanı Aytaç, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop İl Başkanı Mustafa Aytaç, "TÜİK'in açıkladığı hiçbir veriye inanmıyoruz. TÜİK maalesef kamu emekçisini de yurttaşlarımızda kandırmakta. TÜİK'in açıkladığı verilere baktığımızda ve gerçekte yaşadığımız enflasyona baktığımızda maalesef yine kandırıldığımızı biz açık ve net bir şekilde görüyoruz. Bu sebeple bizi tatmin edecek memuru, kamu emekçisini, emekliyi, emekçiyi geçindirecek zam oranlarını istiyoruz" dedi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop İl Başkanı Mustafa Aytaç, sağlık emekçilerine yapılan zammın ilk ayda eridiğini belirtti. Yapılan zam oranlarının sağlık emekçilerini mutlu etmediğini kaydeden Aytaç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Zam oranları memur tarafından, özellikle sağlık emekçileri tarafından mutlu edici bir zam oranı değildi. İlk iki ayda TÜİK'in açıkladığı verilere göre bize verilen zamlar çoktan eridi. Sağlık emekçisi de kamu emekçisi de geçinememekte. Artan kiralar, gıda enflasyonu, tüketime gelen tüm zamlarla beraber aldığımız maaş zamları çoktan eridi."

"TÜİK maalesef kamu emekçisini de yurttaşlarımızda kandırmakta"

Genel Sağlık İş Sendikası olarak çağrımızdır. Bu zamlar bizi maalesef mutlu etmeye, refah seviyemizi bir üst seviyeye çıkartmaya yetmedi. Biz geçinemiyoruz. TÜİK'in açıkladığı hiçbir veriye inanmıyoruz. TÜİK maalesef kamu emekçisini de yurttaşlarımızda kandırmakta. TÜİK'in açıkladığı verilere baktığımızda ve gerçekte yaşadığımız enflasyona baktığımızda maalesef yine kandırıldığımızı biz açık ve net bir şekilde görüyoruz. Bu sebeple bizi tatmin edecek memuru, kamu emekçisini, emekliyi, emekçiyi geçindirecek zam oranlarını istiyoruz. Bize gerçek verilerle gelin ve gerçek zamlarımızı uygulayın. TÜİK'in açıkladığı veriler ülkemizde asgari ücretliyi, emekliyi, emekçiyi, kamu emekçisini etkilemekte. Biz TÜİK'in bu yalan verileriyle oyalanmak istemiyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Sinop, Yerel, Son Dakika

