TÜKDES Başkanı'ndan Kalabak Su Fiyatlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TÜKDES Başkanı'ndan Kalabak Su Fiyatlarına Tepki

TÜKDES Başkanı\'ndan Kalabak Su Fiyatlarına Tepki

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kalabak damacana suyu fiyatlarına yaptığı zammı geri çekmesi çağrısında bulundu. Bakal, zammın gerekçesiz olduğunu ve kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

11.11.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketiciyi Destekleme Derneği(TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Kalabak su damacana fiyatlarına yaptığınız gerekçesiz zammı geri çekin" çağrısında bulundu.

Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruda, 9 Kasım 2024 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere şehir merkezinde Kalabak damacana suyu fiyatının 30,00 TL olarak belirlendiğinin duyurulduğu hatırlattı. Süleyman Bakal, "Kapıya/eve teslim esasıyla çalışan Alo Kalabak hizmeti ise 40,00 TL olmuştur. Duyuruda buyurgan bir dil kullanılmış, tüketicilere zammın gerekçesi açıklanmamıştır. Şimdi soruyoruz; Akaryakıt, elektrik doğalgaz dolar fiyatları artmadı. Asgari ücrete, emekli, memur, işçi çalışan maaşlarına zam yapılmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hangi nedenlere Kalabak su damacana fiyatlarına zam yaptı? Kamu kaynaklarını ve imtiyazlarını kullanan Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT) kar amacıyla hareket edemez. Yaptığı her iş ve işlemi hemşerilerine açıklamak zorundadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine açık çağrıda bulunuyoruz. Su hakkı en temel insan hakkıdır. Kalabak Su damacana fiyatlarına yaptığınız bu gerekçesiz, yüksek zammı geri çekin" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Süleyman Bakal, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜKDES Başkanı'ndan Kalabak Su Fiyatlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:32 Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin’den rica geldi Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin'den rica geldi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 12:52:05. #1.13#
SON DAKİKA: TÜKDES Başkanı'ndan Kalabak Su Fiyatlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.