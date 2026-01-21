Müteahhit mağduriyetlerine 'tek ruhsat' önerisi - Son Dakika
Müteahhit mağduriyetlerine 'tek ruhsat' önerisi

21.01.2026 16:16  Güncelleme: 16:18
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yarım kalan inşaatların önüne geçmek için belediyelerin, inşaat ruhsatı vermeden önce tamamlanmış projeleri şart koşması gerektiğini ifade etti. Bu durumun insanların hayatlarını olumsuz etkilediğini ve şehrin asayişini de tehdit ettiğini vurguladı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, müteahhitten kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için inşaatı bitirmeden başka bir inşaat ruhsatının verilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bu durumun sebebi belediyelerdir. Belediyeler burada bir çekidüzen verip, 'kanuna uygun şekilde mesken ruhsatını tamamlamadan yeni ruhsat iznini vermiyorum' dese sorun çözülecek" dedi.

Müteahhitlerin yarım kalan inşaatları tamamlamadan diğer inşaatlara başladıklarını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Yaşadığımız ülkeler ve şehirlerde yarım kalmış on binlerce inşaat söz konusu. Terk edilip gidiliyor ve yarım kalıyor. Burada insanların hayatları, hayalleri, birikimleri gidiyor. İnsanlar hastalanıyor, aileleri dağılıyor. Bir sıkıntı var. Bu sıkıntının temeline inip bitirmek gibi bir kaygıyı hiç yaşamıyoruz, düşünmüyoruz. Bu şekilde yarım kalmış inşaatların birçoğu diyelim ki A firması tarafından yapılmadı, bitirilmedi ama bakıyorsunuz yine bu A firması karşı tarafta başka bir inşaata başlamış. Bu inşaat izni ruhsatını kim veriyor, niye veriliyor? Senin yarım kalmış bir inşaatın var, onu bir bitir, buradaki insanları mağdur etme. 'Sen bu yarım kalan inşaatını bitirmeden ben sana bu ruhsatı vermem, bu inşaata başlayamazsın' denilse bu sorun bitecek. Nedense yarım kalan inşaatların müteahhitleri başka bir yerde başka bir inşaatı yapmaya devam ediyorlar" dedi.

"Şehrin asayişini de ilgilendiriyor"

Yarım kalan inşaatlar nedeniyle çok sayıda insanın mağdur olduğunu aktaran Şahin, yarım kalmış inşaatların şehrin asayişini de ilgilendirdiğine dikkat çekerek, "Bu yarım kalmış inşaatlar şehrin asayişiyle bile söz konusu. Bu sorunu çözmek çok basit. 'İnşaatı bitirmeden başka inşaat ruhsatı izni vermiyorum' demek çok basit. Mesken ruhsatı olmayan inşaatlar diyoruz. Bu durumun sebebi belediyelerdir. Belediyeler burada bir çekidüzen verip, 'kanuna uygun şekilde mesken ruhsatını tamamlamadan yeni ruhsat iznini vermiyorum' dese sorun çözülecek. Belki de yüz binlerce insan bu şekilde mağdur oldu, hayalleri ve paraları gitti. Bu duruma artık bir son verelim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

