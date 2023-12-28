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Tuna Nehri'nde Mayına Çarpan Gemideki Türk Denizcilerin Sağlık Durumu İyi - Son Dakika
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Tuna Nehri'nde Mayına Çarpan Gemideki Türk Denizcilerin Sağlık Durumu İyi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna Nehri'nde bir geminin mayına çarptığını ve gemideki 4 Türk denizcinin sağlık durumu iyi olduğunu açıkladı. Gemideki 4 Türk denizcinin güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yaptığı belirtilirken, olayın Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından takip edildiği ifade edildi.

Tuna Nehri\'nde Mayına Çarpan Gemideki Türk Denizcilerin Sağlık Durumu İyi
28.12.2023 - 17:16,
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna Nehir'inde bir geminin mayına çarptığını ve gemideki 4 Türk denizcinin sağlık durumu iyi olduğunu açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna Nehir'inde bir geminin mayına çarptığını açıkladı. Gemideki 4 Türk denizcinin sağlık durumu iyi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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