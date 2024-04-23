Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Tunceli\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Tunceli'de Atatürk Stadyumunda düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri büyük ilgi gördü. Vali Tekbıyıkoğlu'nun da katıldığı etkinlikte çocuklar Türk bayraklarıyla stadyumu doldururken, öğrenciler de hünerlerini sergiledi. Etkinlikte çeşitli oyunlar oynandı ve öğrencilere hediye verildi.

23.04.2024 16:27
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Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Stadyumunda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kamu kurum temsilcileri, vatandaşlar katıldı. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile stadı doldururken, dönem içinde hazırlık yapan öğrenciler de statta hünerlerini sergiledi. Çeşitli oyunların da oynandığı etkinliğe katılan öğrencilere Vali Tekbıyıkoğlu tarafından hediye verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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