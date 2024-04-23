Tunceli\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Stadyumunda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kamu kurum temsilcileri, vatandaşlar katıldı. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile stadı doldururken, dönem içinde hazırlık yapan öğrenciler de statta hünerlerini sergiledi. Çeşitli oyunların da oynandığı etkinliğe katılan öğrencilere Vali Tekbıyıkoğlu tarafından hediye verildi. - TUNCELİ