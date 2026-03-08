Tunceli'de 8 Mart Kutlaması

Caner Aktan

(TUNCELİ) -

Tunceli'de Dersim Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yürüyüş ve miting gerçekleştirildi. Dersim Kadın Platformu adına konuşan Elif Yıldız, "Kadınlar güvencesiz işlerde, düşük ücretlerle ölümle burun buruna çalıştırılıyor" dedi.

Tunceli'de Dersim Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş ve miting düzenlendi. Sanat Sokağı'nda başlayan yürüyüş Kışla Meydanı'nda son buldu. Miting alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, alana LGBTİ bireyler tarafından hazırlanan pankart ve dövizler yasaklı olduğu gerekçesiyle alınmadı. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından Dersim Kadın Platformu adına Elif Yıldız bir konuşma yaptı.

"Krizlerin bedelini en çok kadınlar ödüyor"

Kadınların ayrımcılığa, şiddete, eşitsizliğe, sömürüye, baskılara ve savaşa karşı ses yükselttiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Dersimli kadınlar olarak geçmişten bugüne emek, eşitlik ve özgürlük mücadelesi uğruna hayatını kaybeden işçi kadınların mücadelelerini selamlıyoruz. Ayrımcılığa, şiddete, eşitsizliğe, sömürüye, baskılara, savaşlara, otoriterliğe karşı sesimizi yükseltiyor; dünden aldığımız güçle tüm kadınları örgütlü mücadeleye çağırıyoruz. İnsanca koşullarda yaşamak ve emeğinin karşılığını almak için fabrika önlerinde grev yapan, Migros Depo'dan Digel Tekstil'e evde, sokakta, işyerlerinde şiddete karşı mücadele eden, Gazze'den Rojava'ya, Ukrayna'dan İran'a ve Afganistan'a, savaş koşullarında var olmaya çalışan tüm kadınları selamlıyoruz. Savaşların, yoksulluğun, krizlerin bedelini en çok kadınlar ödüyorlar."

"Kadınlar gündelik yaşamlarını idame ettiremiyor"

Yıldız, neo-liberal politikaların en çok kadınları etkilediğini belirterek, "Kadın yoksulluğu artarken, ilk defa asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı koşullarda, kadınlar gündelik yaşamlarını idame ettiremiyorlar. Beslenme, barınma gibi temel ihtyaçların bile karşılanamadığı, çocukların yetersiz beslenme yüzünden bodurlaştığı bu derin yoksulluğu en çok hisseden yine kadınlar oluyor.. İşsizlik ve güvencesizlik yetmezmiş gibi ekonomisinin 23 yıldır büyüdüğüyle övünen devlet, kamusal hizmet kapsamında olması gereken kreş, yaşlı-engelli bakımı gibi sorumluluklarını yok sayıyor, bu işleri kadınların üstüne yıkmaya devam ediyor. Kadınların yüzde 69'unun asgari ücret ve altında çalıştığı koşullarda kamusal kreş ve bakım evlerinin yokluğu, kadın istihdamının önünde bir engel olarak durmaya devam ediyor" dedi.

"Ataerkil sistem kadınları eve hapsediyor"

Kadın mücadelesine yönelik baskının sistematik olduğunu söyleyen Yıldız, "Kadınlar bu ataerkil iş bölümü yüzünden ya eve hapsedilip, toplumun, ekonomik açıdan en zayıf kesimi haline getirilip geleceksizleştiriliyor ya da güvencesiz işlerde, düşük ücretlerle ölümle burun buruna çalıştırılıyorlar. Bizler kadın mücadelesine dönük tüm baskı ve şiddet politikalarının dönemsel değil; stratejik, sistematik olduğunun farkındayız. Karşımızdaki olumsuz tabloya, dünya genelinde faşizmin ve köktendinciliğin kendisini kurumsallaştırma girişimlerine rağmen, kadınların yaşamın her alanına eşit ve özgür katıldığı, gerçek anlamda demokrasinin, barışın, laik bir yönetim biçiminin inşa edildiği bir ülke yaratmanın mümkün olduğunu biliyoruz" diye konuştu.