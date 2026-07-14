Tunceli'de Amatör Denizcilik Eğitimi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Denize kıyısı olmayan Tunceli'de, su sporları ve denizcilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Amatör Yat Kaptanlığı ve Amatör Denizci Belgesi eğitimi yoğun ilgiyle karşılandı.

Tunceli'de deniz bulunmamasına rağmen su kaynaklarının aktif kullanılması hedefiyle Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan eğitim programına, Munzur Kürek Kulübü üyelerinin yanı sıra Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri de katıldı. İzmir Foça Phokaia Yat ve Yelken Spor Kulübü Başkanı Hakan Oyal tarafından verilen eğitimlerde, katılımcılar hem teorik hem de pratik aşamalardan geçti.

"2,5 METREDEN BÜYÜK TEKNELER İÇİN ZORUNLU"

Eğitimin yasal arka planına ve iç sulardaki önemine değinen Eğitmen Hakan Oyal, yeni müfredatla birlikte baraj göllerinde de bu belgenin zorunlu hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Yeni düzenlemeyle birlikte Amatör Denizci Belgesi artık daha etkin uygulanacak. Aslında bu belge uzun yıllardır mevzuatta vardı ancak bugüne kadar yeterince uygulanmıyordu. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Amatör Denizci Belgesi yalnızca denizlerde değil, iç sularda da geçerlidir. Yani baraj göllerimizde de dahil olmak üzere, 2,5 metreden büyük bir tekneyle suya çıkacak herkesin bu belgeye sahip olması gerekiyor. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanımız Sayın Özlem Akdurak'ın 'Her yerde, herkes denizi ve yelkeni tanısın' vizyonu doğrultusunda bize bu görev verildi. Bu göreve layık görüldük. Bugün de bu çalışmanın startını Tunceli'de vermiş bulunuyoruz."

"KENTİMİZ İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLSUN"

Eğitimin Tunceli'de bir ilk olduğunu vurgulayan Munzur Kürek Kulübü Başkanı Nesrin Söylemez de bu tür faaliyetlerin kentin su kaynaklarıyla "barışmasına" katkı sağlayacağını ifade ederek, "Tunceli'de ilk defa yapıyoruz. Foça'dan bir hocamız geldi. 30 kişi civarında bir kişiye Amatör Denizcilik Belgesi verdiriyoruz. Umarım bu iyi bir başlangıç olur, devamı gelir. Suyla tanışma vesilemiz olur. Ne kadar çok insan bu suyu kullanmayı, bu güzel suyu öğrenirse o kadar faydası olur diye düşünüyorum şehrimize" dedi.

HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitime katılarak başarıyla tamamlayan kursiyerlerden Muhammet Güler ise sürecin son derece verimli ve kapsamlı geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önce karada teorik eğitimlerde bulunduk, devamında da suda uygulama eğitimlerinde bulunduk ve gerçekçi bir şekilde tekne kullanabilme eğitimi aldık. Aynı zamanda da suya düşme, kurtarma, güvenlik gibi eğitimler aldık ve çok faydalı bir eğitim oldu bizler için."

Uzunçayır Baraj Gölü'nün mavi sularında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerin ardından, başarılı olan katılımcıların Amatör Denizci Belgesi almaya hak kazanacağı bildirildi.