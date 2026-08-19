Tunceli\'de Dağ Keçileri Yolda Görüntülendi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli- Hozat karayolunun Demirkapı mevkisinde, tuz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yola inen dağ keçileri görüntülendi. Karayoluna kadar inen dağ keçilerini fark eden yurttaşlar, araçlarını durdurarak bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Tunceli'nin zengin yaban hayatı içerisinde önemli bir yere sahip olan dağ keçileri, kent genelinde zaman zaman yerleşim yerlerine ve karayollarına yakın bölgelerde görülüyor. Kentin yüksek kesimleri ve sarp kayalıklarında yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, özellikle yaz aylarında mineral ve tuz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı alanlara inebiliyor.

Demirkapı mevkisinde de sürü halinde yola kadar inen dağ keçileri, bir süre karayolunun kenarında bulundu. Yoldan geçen yurttaşların ilgisini çeken keçiler, çevrede bulunan doğal kaya ve toprak alanlarda tuz ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

Dağ keçilerinin karayoluna yakın noktada bulunması nedeniyle sürücüler de dikkatli hareket ederken, yurttaşlar da dar keçilerinin fotoğrafını çekti.

"DAĞ KEÇİLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Dağ keçilerini gören ve Van'dan Tunceli'ye geldiklerini belirten bir yurttaş, karşılaştıkları manzaranın kendilerini hayran bıraktığını söyledi ve "Bu doğaya hayranız. Böyle güzellikleri görmek muhteşem bir şey. Korumak lazım, doğaya saygı duymak lazım, dokunmamak lazım" dedi.

Karayolundan geçen başka bir yurttaş da dağ keçilerinin korunması çağrısında bulunarak, "Dağ keçilerimize sahip çıkalım. Onlar bizim varlıklarımız, onlar bizim canımız, ciğerimiz. Onlara lütfen dokunmayalım. Doğamızı koruyalım ve özellikle dağ keçilerimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.