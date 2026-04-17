Tunceli'de Eski Vali Gözaltında

(TUNCELİ)- Tunceli'de kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin olarak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ'da gözaltına alındı.

Altı yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında "delil karartma" iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Elazığ'da gözaltına alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılan ve görevden uzaklaştırılan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Sonel'in, Erzurum Savcılığının yakalama kararı sonucu Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Sonel'in Emniyette resmi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.