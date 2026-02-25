Tunceli'de Evden Kaçtıktan Sonra Barınağa Alınan Çipli Köpek Enfeksiyon Kaptı, Sahibi Suç Duyurusunda Bulunacak

Caner Aktan

(TUNCELİ) -

Tunceli'de yaşayan Zülfü Yümin, sokakta bulup sahiplendiği ve çip taktırdığı köpeğinin Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde enfeksiyon kaptığını iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Yümin, "Sağlam bir köpeği, sevimli bir köpeği 5 gün içinde bu hale getirdiler" dedi.

Tunceli'de yaşayan Zülfü Yümin, Pülümür Vadisi'nde balık tuttuğu sırada ormana terk edilmiş yavru bir köpek buldu. Yümin, "Kendini bilmeyen, cahil bir insan getirip ormana atmıştı. Yavru çok küçüktü, daha gözleri yeni açılmıştı. Sonra ben köpeği aldım, sahiplendim. Çipini taktılar, numarasını verdiler; adımı, adresimi, her şeyimi aldılar" dedi.

Köpeği sahiplendiğini ve resmi işlemlerini yaptırdığını belirten Yümin, daha sonra köpeğin evden kaçtığını belirtti. Sokaktaki köpeğin Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldüğünü öğrenen Yümin, köpeğini teslim almak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçe verdiğini ifade aktararak şöyle konuştu:

"'İl Tarım Müdürlüğü'ne gideceksin, dilekçe vereceksin' dediler. Tamam dedim, gittim işlemleri yaptım. Sonra tekrar gidip köpeği aldım. Ama aldığıma bin pişman oldum. Bir insana işkence yapılır ama bu şekilde mi yapılır? Hayvanın suratı parçalanmıştı, yüzünün bir bölgesi tamamen şişmişti. Öksürüyordu, ishal olmuştu. Bir şey yemiyor, yediğini kusuyordu. Başta 'soğuk almıştır' diye düşündüm ama bir-iki gün böyle devam etti. Yemek vermeye çalışıyorum, yiyemiyor. Hayvan enfeksiyon kapmış. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sağlam bir köpeği, sevimli bir köpeği 5 gün içinde bu hale getirdiler. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Şu an bu hayvana bakacak maddi imkanım da yok. Eğer imkanı olan varsa yardım etsin. Hayvan bir şey yemiyor. En azından bir klinik, bir veteriner destek versin. Normalde hayvan hastanesine, Elazığ'a gitmesi lazım ama imkanım yok. Bu şartlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum."