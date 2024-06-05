Tunceli'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünler düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Serginin açılışını yapan ve ürünleri inceleyen Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyer ve eğitim kadrosunu tebrik etti. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, eğitim sezonu boyunca devam eden makine nakışları, örme kumaş kontrolü, Kelkit kilimi, ev tekstili ürünleri hazırlama ve çorap örücülüğü gibi kursların ürünleri görücüye çıktı. - TUNCELİ