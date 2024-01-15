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Tunceli'de Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisinin Anısına Zel Dağı'na Tırmanış Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tunceli'de Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisinin Anısına Zel Dağı'na Tırmanış Gerçekleştirildi

Tunceli Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Cemal Diribaş'ın 2019 yılında halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Zirve Dağcılık Tunceli İl Temsilciliği tarafından ölümünün 5. yılında anısına Zel Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi. 10 kişilik dağcılık ekibinin katıldığı tırmanış, yaklaşık 3 saat sürdü. Diribaş'ın ailesi ve dağcılık camiası, onun sevgiyle bağlı olduğu dağlarına olan özlemiyle anısını yaşatmaya devam ediyor.

Tunceli\'de Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisinin Anısına Zel Dağı\'na Tırmanış Gerçekleştirildi
15.01.2024 - 13:09,  Güncelleme: 13:10
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Tunceli'de 2019 yılında halı sahada top oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Cemal Diribaş anısına 2 bin 380 rakımlı Zel Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi.

Tunceli Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Cemal Diribaş anısına üyesi olduğu Zirve Dağcılık Tunceli İl Temsilciliği tarafından ölümünün 5. yılında merkeze bağlı 2 bin 380 rakımlı Zel Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi. 10 kişilik dağcılık ekibinin katıldığı tırmanış yaklaşık 3 saat sürdü. Zirve Dağcılık Tunceli İl Temsilcisi İskender Doğan, üyelerinin anısına düzenledikleri tırmanışı geleneksel hale getirdiklerini belirtirken, Diribaş'ın amcasının kızı Sonser Çiçek ise Diribaş'ın kentin dağlarına sevdalı olduğunu aktardı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tunceli'de Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisinin Anısına Zel Dağı'na Tırmanış Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisinin Anısına Zel Dağı'na Tırmanış Gerçekleştirildi - Son Dakika
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