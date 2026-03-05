Tunceli'de Köprüden Nehre Düşen Sürücü Kurtarıldı

Caner Aktan

Tunceli Merkez'de bulunan Mameki Köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç nehre düştü. Sürücü yoldan geçen bir yurttaş tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza, Tunceli Merkez'de bulunan Mameki Köprüsü üzerinde meydana geldi. Köprünün üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç nehre düştü. Suda sürüklenen aracı gören yurttaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bu sırada suya giren Ulaş Şahin isimli vatandaş aracın camını kırarak 22 yaşındaki Adar D. isimli sürücüyü araçtan çıkardı.

Adar D. aracın üzerinde beklerken Ulaş Şahin ise yüzerek tekrar kıyıya çıktı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ise aracın üzerinde bekleyen sürücü Adar D'yi kurtardı.

Kaza nedeniyle şoka giren sürücü, hazır bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüyü aracın camını kırarak kurtaran Ulaş Şahin, "Aracın düştüğünü gördükten sonra suya atladım. Camı patlatıp çıkardım" dedi.