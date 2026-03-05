Tunceli'de Köprüden Nehre Düşen Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Köprüden Nehre Düşen Sürücü Kurtarıldı

05.03.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de Mameki Köprüsü'nden düşen araçtan sürücü, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Caner Aktan

(TUNCELİ) -

Tunceli Merkez'de bulunan Mameki Köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç nehre düştü. Sürücü yoldan geçen bir yurttaş tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza, Tunceli Merkez'de bulunan Mameki Köprüsü üzerinde meydana geldi. Köprünün üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç nehre düştü. Suda sürüklenen aracı gören yurttaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bu sırada suya giren Ulaş Şahin isimli vatandaş aracın camını kırarak 22 yaşındaki Adar D. isimli sürücüyü araçtan çıkardı.

Adar D. aracın üzerinde beklerken Ulaş Şahin ise yüzerek tekrar kıyıya çıktı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ise aracın üzerinde bekleyen sürücü Adar D'yi kurtardı.

Kaza nedeniyle şoka giren sürücü, hazır bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüyü aracın camını kırarak kurtaran Ulaş Şahin, "Aracın düştüğünü gördükten sonra suya atladım. Camı patlatıp çıkardım" dedi.

Kaynak: ANKA

Acil Durum, Tunceli, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de Köprüden Nehre Düşen Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
İran’da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi
Hizbullah, Lübnan’da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi
112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı 112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Balıklar ürküyor’a baksaydık bunları başaramazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Balıklar ürküyor'a baksaydık bunları başaramazdık
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 18:03:49. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de Köprüden Nehre Düşen Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.