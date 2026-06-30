Tunceli'de Otomobil ve Otobüs Kazası

(TUNCELİ) -Haber: Caner Aktan

Tunceli- Erzincan karayolu üzerindeki 8'inci çığ tünelinde otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde bulunan 8'inci çığ tünelinde meydana geldi. Otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Daha önce de benzer kazaların yaşandığı belirtilen 8'inci çığ tünelindeki kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.