Tunceli'de Rafting ile Şiddete Duyarlılık - Son Dakika
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Tunceli'de Rafting ile Şiddete Duyarlılık

Tunceli\'de Rafting ile Şiddete Duyarlılık

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için rafting etkinliği düzenledi.

15.11.2024 13:28
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Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası öncesinde, bu konuda duyarlılık oluşturulması amacıyla Munzur Nehri'nde rafting etkinliği düzenledi.

25 Kasım günü tüm dünyada "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" olarak kutlanıyor. Tunceli'de, de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla kurum çalışanlarının katılımıyla Munzur Nehri'nde rafting etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe ilişkin bilgi veren Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası öncesi böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Şiddetle mücadele sadece bir haftayla sınırlı kalmamalı. Bizler de sporu da işin içine koyarak farkındalık oluşturmayı amaçladık" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de Rafting ile Şiddete Duyarlılık - Son Dakika

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