Sanat Sokağı yeni yüzüne kavuşuyor

Tunceli'deki Sanat Sokağı, kentin kültürel dokusunu yansıtacak kapsamlı bir projeyle yeniden düzenlenecek.

Merkez Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı, kapsamlı bir düzenleme projesiyle yeni bir görünüme kavuşuyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, çalışma öncesinde sokakta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek proje hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ahşap ve doğal taş dokular, estetik aydınlatmalar, mozaik sanat uygulamaları ile Tunceli'nin doğal ve kültürel değerlerini yansıtan tematik rölyeflerin yer alacağı çalışmanın tamamlanmasıyla Sanat Sokağı'nın, kent estetiğine ve turizmine katkı sunan yeni bir yaşam alanına dönüşmesi hedefleniyor.

"Sanat Sokağı, sanatla ilgili bir özelliği kalmamış hale gelmiş"

Sanat Sokak'ta vatandaşlarla bir araya gelen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl "Bu şehrin asıl merkezi Moğultay Mahallesi. Moğultay Mahallesinin de kalbi konumundaki yer Sanat Sokağımız. Ancak Sanat Sokağı, sanatla ilgili bir özelliği kalmamış hale gelmiş. Yani sadece insanları kahvede çay içtiği bir yer haline gelmiş. Buranın kültürüne, inancına, doğasına uygun görsellerin olduğu; bu sokağın dükkanlarıyla, çevresiyle bir sanat görüntüsü verebileceğimiz güzel bir cadde ile ilgili olarak hazırlıklarımızı yaptık. Görüntüsünü de paylaşacağız. Daha önce görüntüsünü paylaştık, vatandaşların yorumlarını aldık. Çok güzel yorumlar olduğu gibi tavsiyelerde de bulunuldu. Olumsuz olarak, 'dokunmayın' diyenler oldu. Tabi bu şehirle ilgili 'bir adım, hiçbir şey olmasın' diyen bir kesim her zaman oldu, bundan sonra da olacak. Göstereceğimiz görüntüde de tavsiyeleri dikkate alarak mimarlarımız çalıştı. Bu şehre yakışır, bu şehrin hem kültürüne hem inancına hem de doğasına uygun bir sanat sokağı yapma kararı verdik ve bununla ilgili çalışmalarımızı sonlandırdık, ihaleye çıktık. İnşallah yakında ihalesini açık ihale olarak yapıp bu çalışmaya başlayacağız. Hem esnafımıza, hem şehrimizin turizmine katkısı olacak, hem de güzel bir görüntü oluşacak bir sokak dizayn ettik. İnşallah kısa bir vakitte başlayacağız" diye konuştu. - TUNCELİ