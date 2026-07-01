Sanat Sokağı yeni yüzüne kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanat Sokağı yeni yüzüne kavuşuyor

Sanat Sokağı yeni yüzüne kavuşuyor
01.07.2026 17:08  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı, ahşap ve doğal taş dokular, estetik aydınlatmalar ve tematik rölyeflerle yeniden düzenlenerek kent estetiğine ve turizmine katkı sunacak bir yaşam alanına dönüştürülecek.

Tunceli'deki Sanat Sokağı, kentin kültürel dokusunu yansıtacak kapsamlı bir projeyle yeniden düzenlenecek.

Merkez Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı, kapsamlı bir düzenleme projesiyle yeni bir görünüme kavuşuyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, çalışma öncesinde sokakta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek proje hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ahşap ve doğal taş dokular, estetik aydınlatmalar, mozaik sanat uygulamaları ile Tunceli'nin doğal ve kültürel değerlerini yansıtan tematik rölyeflerin yer alacağı çalışmanın tamamlanmasıyla Sanat Sokağı'nın, kent estetiğine ve turizmine katkı sunan yeni bir yaşam alanına dönüşmesi hedefleniyor.

"Sanat Sokağı, sanatla ilgili bir özelliği kalmamış hale gelmiş"

Sanat Sokak'ta vatandaşlarla bir araya gelen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl "Bu şehrin asıl merkezi Moğultay Mahallesi. Moğultay Mahallesinin de kalbi konumundaki yer Sanat Sokağımız. Ancak Sanat Sokağı, sanatla ilgili bir özelliği kalmamış hale gelmiş. Yani sadece insanları kahvede çay içtiği bir yer haline gelmiş. Buranın kültürüne, inancına, doğasına uygun görsellerin olduğu; bu sokağın dükkanlarıyla, çevresiyle bir sanat görüntüsü verebileceğimiz güzel bir cadde ile ilgili olarak hazırlıklarımızı yaptık. Görüntüsünü de paylaşacağız. Daha önce görüntüsünü paylaştık, vatandaşların yorumlarını aldık. Çok güzel yorumlar olduğu gibi tavsiyelerde de bulunuldu. Olumsuz olarak, 'dokunmayın' diyenler oldu. Tabi bu şehirle ilgili 'bir adım, hiçbir şey olmasın' diyen bir kesim her zaman oldu, bundan sonra da olacak. Göstereceğimiz görüntüde de tavsiyeleri dikkate alarak mimarlarımız çalıştı. Bu şehre yakışır, bu şehrin hem kültürüne hem inancına hem de doğasına uygun bir sanat sokağı yapma kararı verdik ve bununla ilgili çalışmalarımızı sonlandırdık, ihaleye çıktık. İnşallah yakında ihalesini açık ihale olarak yapıp bu çalışmaya başlayacağız. Hem esnafımıza, hem şehrimizin turizmine katkısı olacak, hem de güzel bir görüntü oluşacak bir sokak dizayn ettik. İnşallah kısa bir vakitte başlayacağız" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Tunceli, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sanat Sokağı yeni yüzüne kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:46
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:16
İspanya’da rekor sıcaklar: 1029 kişi öldü
İspanya'da rekor sıcaklar: 1029 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 17:30:31. #7.13#
SON DAKİKA: Sanat Sokağı yeni yüzüne kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.