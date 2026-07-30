Tunceli'de Su Altı Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
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Tunceli'de Su Altı Kurtarma Tatbikatı

Tunceli\'de Su Altı Kurtarma Tatbikatı
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Tunceli'de SAK ve JAK timleri, Munzur Çayı'nda başarılı bir arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan SAK ve JAK timleri, Munzur Çayı'nda düzenlenen tatbikatta akarsu arama kurtarma ve halatla kazazede tahliyesi senaryolarını başarıyla uyguladı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Munzur Çayı'nda kapsamlı bir arama kurtarma ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Ekiplerin her an göreve hazır bulunması, muhtemel afet ve acil durumlara müdahale kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikatta, akarsuda arama kurtarma ile dağcılık halat sistemi kullanılarak kazazede tahliyesi senaryoları uygulandı. Zorlu arazi ve su şartlarında gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin koordineli çalışması dikkat çekerken, senaryolar başarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de Su Altı Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika

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