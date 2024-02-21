Tunceli\'de Yıkılmaya Yüz Tutmuş Metruk Yapılar Kontrollü Bir Şekilde Yıkılıyor

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Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş metruk yapıların kontrollü yıkımı için çalışmalar başladı.

Hozat ilçe merkezinde bulunan ve son yağışlarla birlikte yıkılmaya yüz tutan metruk yapıların yıkılması için Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ilçe kaymakamına talimat verdi. Hozat Belediyesi tarafından etrafları güvenlik şeridiyle çevrilen yapıların metruk yapı komisyonunun tutanak tutmasının ardından en kısa sürede yıkılacağı belirtildi. - TUNCELİ