Tunceli'de Yıkılmaya Yüz Tutmuş Metruk Yapılar Kontrollü Bir Şekilde Yıkılıyor - Son Dakika
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Tunceli'de Yıkılmaya Yüz Tutmuş Metruk Yapılar Kontrollü Bir Şekilde Yıkılıyor

Tunceli\'de Yıkılmaya Yüz Tutmuş Metruk Yapılar Kontrollü Bir Şekilde Yıkılıyor

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş metruk yapıların kontrollü yıkımı için çalışmalar başladı. Hozat Belediyesi tarafından etrafları güvenlik şeridiyle çevrilen yapıların metruk yapı komisyonunun tutanak tutmasının ardından en kısa sürede yıkılacağı belirtildi.

21.02.2024 09:56  Güncelleme: 09:58
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Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş metruk yapıların kontrollü yıkımı için çalışmalar başladı.

Hozat ilçe merkezinde bulunan ve son yağışlarla birlikte yıkılmaya yüz tutan metruk yapıların yıkılması için Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ilçe kaymakamına talimat verdi. Hozat Belediyesi tarafından etrafları güvenlik şeridiyle çevrilen yapıların metruk yapı komisyonunun tutanak tutmasının ardından en kısa sürede yıkılacağı belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli, Çevre, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de Yıkılmaya Yüz Tutmuş Metruk Yapılar Kontrollü Bir Şekilde Yıkılıyor - Son Dakika

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