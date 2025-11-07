Tunceli'deki Kadın Esnaftan Taşınma Kararına Sert Tepki

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de 25'ten fazla kadının el emeği ürünlerini satarak geçimini sağladığı hediyelik eşya pazarının şehir merkezinden taşınması planı tepkilere neden oldu. Kadın esnaf, "Burada kalamazsak evimize ekmek götüremeyiz" diyerek taşınmaya karşı çıkıyor.

Tunceli şehir merkezinde bulunan hediyelik eşya pazarının, Valilik tarafından Atatürk Mahallesi'ne taşınması planlanıyor.

Valiliğin taşıma kararı haberini alan esnaf, "Geçim kaynağımızı elimizden almayın" diyerek tepki gösterdi, 25'ten fazla kadının el emeği ürünleri sattığı pazarın aynı yerde kalması isteniyor.

Kentin en işlek noktalarından Kışla Meydanı'nda bulunan ve 25'ten fazla kadının el emeği ürünlerini sattığı pazar alanı, özellikle Tunceli Müzesi'ne yakınlığı ve tur otobüslerinin güzergahında olması nedeniyle esnaf tarafından tercih ediliyor.

Valiliğin, pazar alanını farklı bir noktaya taşımak istemesine tepki gösteren kadınlar, pazarın taşınması halinde ekonomik olarak daha da kötü bir noktaya geleceklerini belirtiyor.

"Ekmeksiz eve gideriz"

İş yerlerinin taşınmasıyla mağduriyet yaşayacaklarını anlatan Diren Koç, "Mesela dün 100 lira satış yapabildim. 100 lirayla ne yapabilirim? Bazen üzülüyorum. Belki kimse duymaz, kimse bilmez ve biz buna sessiz çığlık diyoruz. Bir anne yüreğinin ne kadar sessiz çığlık attığını, aslında ne kadar yüksek olduğunu ancak anlayanlar bilir. Savaşımızı yalnız veriyoruz. Satışımız olmuyor. Yazın üç ay burası hareketleniyor, belki satış yapabiliriz ama üç ay sonra tekrar ortada kalıyoruz. Düşünün, şu an Atatürk Mahallesi'nde olsak ekmeksiz eve gideceğiz. Belki ekmek de bulup yiyemeyeceğiz. Bu benim için gerçekten çok zor bir şey. Tekrardan rica ediyorum: Elimizden ekmeğimiz alınmasın, bizi buradan kaldırmasınlar" diye konuştu.

"Emeğimize de kadınlarınıza da sahip çıkın"

Pazar esnafı Songül Yıldırım da pazar alanın taşınması halinde ekonomik olarak daha da zorlanacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Azıcık aşım, kaygısız başım. Kimseye muhtaç değiliz, Çok mükemmel değiliz ama çok vasatın altı da değiliz. Bu mekan bizi kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Ama evimize bir parça ekmek götürebiliyorsak gönlümüz de cebimiz de zengindir. Atatürk Mahallesi'nde ekmeğe muhtaç kalır, eski günlerimize döneriz. Eski günlerimi yad etmek, onlara geri dönmek istemiyorum. Aklımdaki soru işaretlerinin bitmesini istiyorum. Bizi burada ağırlamalarını bekliyoruz. Biz buradayız, tekrar buradayız, hep buradayız, yine buradayız. O yüzden emeğimize de kadınlarınıza da sahip çıkın, lütfen."

"Üç gündür siftah yapamıyorum"

Zübeyde Dölek, "Kadın olarak ekmeğimizin derdindeyiz; kimseye bir zararımız yok. Ben anneyim, iki tane çocuğum var. Pazar buradan kalkarsa çocuklarıma bakamam, evime ekmek götüremem. Atatürk Mahallesi'ne kaldırıyorlar. Neden burası değil? Neden çarşıda bir yer değil de belediyenin herhangi bir yeri değil de Atatürk Mahallesi? Üç gündür siftah yapamıyorum. Çocuğumu okula gönderdiğimde, cebine hiç olmazsa bir harçlık koyabilmek istiyorum. Ama oraya gittiğim zaman satışım olmadığı için bir şey satsam bile yol parasına gider" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kadın esnaflardan Gülsüm Yıldırım ise pazar alanı mevcut yerindeyken bile zor geçindiklerini, taşınması halinde daha da zor durumda kalacaklarını söyledi.

Aysel Aygül de pazarın taşınması halinde ciddi zorluklar yaşayacaklarını anlattı.