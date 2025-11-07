Tunceli'deki Kadın Esnaftan Taşınma Kararına Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tunceli'deki Kadın Esnaftan Taşınma Kararına Sert Tepki

07.11.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 25'ten fazla kadının el emeği ürünlerini sattığı hediyelik eşya pazarının şehir merkezinden taşınması planına kadın esnaflar karşı çıkıyor. 'Ekmeksiz eve gideriz' diyen esnaf, taşınmanın geçim kaynaklarını tehdit ettiğini belirtiyor.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de 25'ten fazla kadının el emeği ürünlerini satarak geçimini sağladığı hediyelik eşya pazarının şehir merkezinden taşınması planı tepkilere neden oldu. Kadın esnaf, "Burada kalamazsak evimize ekmek götüremeyiz" diyerek taşınmaya karşı çıkıyor.

Tunceli şehir merkezinde bulunan hediyelik eşya pazarının, Valilik tarafından Atatürk Mahallesi'ne taşınması planlanıyor.

Valiliğin taşıma kararı haberini alan esnaf, "Geçim kaynağımızı elimizden almayın" diyerek tepki gösterdi, 25'ten fazla kadının el emeği ürünleri sattığı pazarın aynı yerde kalması isteniyor.

Kentin en işlek noktalarından Kışla Meydanı'nda bulunan ve 25'ten fazla kadının el emeği ürünlerini sattığı pazar alanı, özellikle Tunceli Müzesi'ne yakınlığı ve tur otobüslerinin güzergahında olması nedeniyle esnaf tarafından tercih ediliyor.

Valiliğin, pazar alanını farklı bir noktaya taşımak istemesine tepki gösteren kadınlar, pazarın taşınması halinde ekonomik olarak daha da kötü bir noktaya geleceklerini belirtiyor.

"Ekmeksiz eve gideriz"

İş yerlerinin taşınmasıyla mağduriyet yaşayacaklarını anlatan Diren Koç, "Mesela dün 100 lira satış yapabildim. 100 lirayla ne yapabilirim? Bazen üzülüyorum. Belki kimse duymaz, kimse bilmez ve biz buna sessiz çığlık diyoruz. Bir anne yüreğinin ne kadar sessiz çığlık attığını, aslında ne kadar yüksek olduğunu ancak anlayanlar bilir. Savaşımızı yalnız veriyoruz. Satışımız olmuyor. Yazın üç ay burası hareketleniyor, belki satış yapabiliriz ama üç ay sonra tekrar ortada kalıyoruz. Düşünün, şu an Atatürk Mahallesi'nde olsak ekmeksiz eve gideceğiz. Belki ekmek de bulup yiyemeyeceğiz. Bu benim için gerçekten çok zor bir şey. Tekrardan rica ediyorum: Elimizden ekmeğimiz alınmasın, bizi buradan kaldırmasınlar" diye konuştu.

"Emeğimize de kadınlarınıza da sahip çıkın"

Pazar esnafı Songül Yıldırım da pazar alanın taşınması halinde ekonomik olarak daha da zorlanacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Azıcık aşım, kaygısız başım. Kimseye muhtaç değiliz, Çok mükemmel değiliz ama çok vasatın altı da değiliz. Bu mekan bizi kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Ama evimize bir parça ekmek götürebiliyorsak gönlümüz de cebimiz de zengindir. Atatürk Mahallesi'nde ekmeğe muhtaç kalır, eski günlerimize döneriz. Eski günlerimi yad etmek, onlara geri dönmek istemiyorum. Aklımdaki soru işaretlerinin bitmesini istiyorum. Bizi burada ağırlamalarını bekliyoruz. Biz buradayız, tekrar buradayız, hep buradayız, yine buradayız. O yüzden emeğimize de kadınlarınıza da sahip çıkın, lütfen."

"Üç gündür siftah yapamıyorum"

Zübeyde Dölek, "Kadın olarak ekmeğimizin derdindeyiz; kimseye bir zararımız yok. Ben anneyim, iki tane çocuğum var. Pazar buradan kalkarsa çocuklarıma bakamam, evime ekmek götüremem. Atatürk Mahallesi'ne kaldırıyorlar. Neden burası değil? Neden çarşıda bir yer değil de belediyenin herhangi bir yeri değil de Atatürk Mahallesi? Üç gündür siftah yapamıyorum. Çocuğumu okula gönderdiğimde, cebine hiç olmazsa bir harçlık koyabilmek istiyorum. Ama oraya gittiğim zaman satışım olmadığı için bir şey satsam bile yol parasına gider" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kadın esnaflardan Gülsüm Yıldırım ise pazar alanı mevcut yerindeyken bile zor geçindiklerini, taşınması halinde daha da zor durumda kalacaklarını söyledi.

Aysel Aygül de pazarın taşınması halinde ciddi zorluklar yaşayacaklarını anlattı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tunceli, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'deki Kadın Esnaftan Taşınma Kararına Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Geçer“ diye beklemeyin Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor "Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
TOGG’a yaptığına bakın 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı
Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı
Biri ölümün ucunda, diğerleri keyfinde Biri ölümün ucunda, diğerleri keyfinde
Kandilli’den erken uyarı sistemi Sındırgı depremini İstanbul’da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi

11:14
Taraftarlar merakla bekliyordu Kerem’in neden oynamadığı ortaya çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
11:06
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
11:01
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
10:53
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
10:53
Osman ve annesi 6 gündür kayıp İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
09:39
Suat Kılıç’tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 11:41:33. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'deki Kadın Esnaftan Taşınma Kararına Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.