Tunceli\'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıken Köyü\'nde genç muhtar çözüm arayışında

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıken Köyü'nde 31 Mart yerel seçimlerinde köy muhtarı olarak seçilen 27 yaşındaki Sercan İlarslan, köyünün sorunlarının çözümü için çaba harcıyor. Almanca bölümü mezunu olan İlarslan'a köylüler de tam destek veriyor.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent Köyü yaklaşık 20 yıl beldeydi ancak yaşanan göçlerle birlikte nüfusu azan belde daha sonra köye dönüştürüldü. Beldeden köye düşen Darıkent'te 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde 5 muhtar adayı yarıştı. Yarışı, Almanca bölümü mezunu Selcan İlarslan kazandı. Uzun yıllardır köy sorunlarının çözümü için çaba harcayan İlarslan'ın seçilmesinden köylüler de son derece memnun.
27 yaşında olduğunu ve yıllardır köyde yaşadığını dile getiren yeni muhtar Sercan İlarslan, "Üniversite sürecinde Elazığ'a gidip okudum. Onun dışında sürekli köydeydim. Almanca bölümü mezunuyum. Belli süre özel kurumlarda Almanca öğretmenliği yaptım. Milli eğitimde ücretli öğretmenlik de yaptım. Muhtar seçilmeden önce de köyümüzde dernek kurduk. Köyümüzü güzelleştirme, kalkındırmaya yönelik kilitli parke, güneş paneli projesi yaptık. Bu köyde daha önce üç dinamo çalışıyordu bunu ikiye düşürdük. Tunceli'nin hiçbir köyünde yok iken 120 güneş paneli kurduk. Köy olarak kaymakamlığa 80 bin lira destek sunduk. İnsanların teşvikiyle muhtarlığa girmeye karar verdim. 31 Mart'taki seçimlerde köy muhtarı seçildim. Bundan sonra birlikte, dayanışma içinde çalışacağız" dedi.
Köylerinin önemli sorunları olduğunu belirten İlarslan, "Burası daha önce belediyelikti. 20 sene belediye kaldı. Yazın nüfusu bini geçiyor. Şuanda 110 hane ve 5 mahallesi var. İçme suyu için 2 dinamo çalışıyor bu da bayağı maliyetli. Biz yine bir dinamo için güneş paneli kurmayı düşünüyoruz. Kaymakamlık ve özel idareden bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu.
Köyde altyapı sorunları da bulunduğunu hatırlatan Sercan İlarslan, "Bu sorunların için insanlar muhtarlık için teşvik etti ben de kırmadım. Umarım mahcup olmam. Birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
Kendisi de muhtarlığa aday olan Mustafa Ceyhan ise "Beş arkadaş yarıştık, Sercan arkadaşımız kazandı. Biz de onun yanında yer alacağız. Köyümüzün sorunları çok ve tek kişiyle çözülecek gibi değil. Bu nedenle gerekiyorsa her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ
Son Dakika › Yerel › Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıken Köyü'nde genç muhtar çözüm arayışında - Son Dakika
Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın mağdurları, soykırımın uluslararası güçlerin vekalet savaşından kaynaklandığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını eleştiriyor. Sağ kurtulanlar, soykırımın önlenebilir bir insanlık felaketi olduğuna inanıyor. Soykırımın nedeni toprak ve kaynakların kontrol altına alınması isteği olarak belirtiliyor. Ruanda hükümetinin cezalandırma, inkar ve manipülasyonlarına inanılmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin usulsüzlükleri takip ettiğini ve hukuki mücadelede başarılı olduğunu belirtti. Kılıç, seçimlerin 2 Haziran 2024'te yenileneceğini ve MHP'nin adayı Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için çalışacaklarını ifade etti.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı. Aydar, binlerce Ceyhanlıya hitap ederek teşekkürlerini iletti ve 112 mahallesinde yoğun şekilde hizmet vereceklerini vurguladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı. İkinci dönem için mazbatasını alan Sülük, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği ve ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.
CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak yeni görevine resmen başladı. Erdem, halka layık olmak için var gücüyle mücadele edeceğini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?