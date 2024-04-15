Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıken Köyü'nde genç muhtar çözüm arayışında - Son Dakika
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıken Köyü'nde genç muhtar çözüm arayışında

Tunceli\'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıken Köyü\'nde genç muhtar çözüm arayışında

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıken Köyü'nde 31 Mart yerel seçimlerinde köy muhtarı olarak seçilen 27 yaşındaki Sercan İlarslan, köyünün sorunlarının çözümü için çaba harcıyor. Almanca bölümü mezunu olan İlarslan'a köylüler de tam destek veriyor.

15.04.2024 10:11  Güncelleme: 10:20
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıken Köyü'nde 31 Mart yerel seçimlerinde köy muhtarı olarak seçilen 27 yaşındaki Sercan İlarslan, köyünün sorunlarının çözümü için çaba harcıyor. Almanca bölümü mezunu olan İlarslan'a köylüler de tam destek veriyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent Köyü yaklaşık 20 yıl beldeydi ancak yaşanan göçlerle birlikte nüfusu azan belde daha sonra köye dönüştürüldü. Beldeden köye düşen Darıkent'te 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde 5 muhtar adayı yarıştı. Yarışı, Almanca bölümü mezunu Selcan İlarslan kazandı. Uzun yıllardır köy sorunlarının çözümü için çaba harcayan İlarslan'ın seçilmesinden köylüler de son derece memnun.

27 yaşında olduğunu ve yıllardır köyde yaşadığını dile getiren yeni muhtar Sercan İlarslan, "Üniversite sürecinde Elazığ'a gidip okudum. Onun dışında sürekli köydeydim. Almanca bölümü mezunuyum. Belli süre özel kurumlarda Almanca öğretmenliği yaptım. Milli eğitimde ücretli öğretmenlik de yaptım. Muhtar seçilmeden önce de köyümüzde dernek kurduk. Köyümüzü güzelleştirme, kalkındırmaya yönelik kilitli parke, güneş paneli projesi yaptık. Bu köyde daha önce üç dinamo çalışıyordu bunu ikiye düşürdük. Tunceli'nin hiçbir köyünde yok iken 120 güneş paneli kurduk. Köy olarak kaymakamlığa 80 bin lira destek sunduk. İnsanların teşvikiyle muhtarlığa girmeye karar verdim. 31 Mart'taki seçimlerde köy muhtarı seçildim. Bundan sonra birlikte, dayanışma içinde çalışacağız" dedi.

Köylerinin önemli sorunları olduğunu belirten İlarslan, "Burası daha önce belediyelikti. 20 sene belediye kaldı. Yazın nüfusu bini geçiyor. Şuanda 110 hane ve 5 mahallesi var. İçme suyu için 2 dinamo çalışıyor bu da bayağı maliyetli. Biz yine bir dinamo için güneş paneli kurmayı düşünüyoruz. Kaymakamlık ve özel idareden bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu.

Köyde altyapı sorunları da bulunduğunu hatırlatan Sercan İlarslan, "Bu sorunların için insanlar muhtarlık için teşvik etti ben de kırmadım. Umarım mahcup olmam. Birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kendisi de muhtarlığa aday olan Mustafa Ceyhan ise "Beş arkadaş yarıştık, Sercan arkadaşımız kazandı. Biz de onun yanında yer alacağız. Köyümüzün sorunları çok ve tek kişiyle çözülecek gibi değil. Bu nedenle gerekiyorsa her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıken Köyü'nde genç muhtar çözüm arayışında - Son Dakika

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