Tunceli Valisi Çemişgezek\'i ziyaret etti

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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Çemişgezek ilçesini ziyaret etti.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ziyareti çerçevesinde Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor'dan ilçenin genel durumu ile ilgili bilgiler aldı. Kaymakam Cüneyt Zor, ziyaret anısına tarihi Tağar köprüsü tablosunu hediye etti. Vali Tekbıyıkoğlu, daha sonra yapımı devam eden 'Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor' Projesinin uygulama alanını gezdi. Vali Tekbıyıkoğlu, ardından ilçede kurulan konteyner kentteki çalışmaları yerinde inceledi.

Çemişgezek Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. - TUNCELİ