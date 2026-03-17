Tunceli'ye Modern DSİ Hizmet Binası

17.03.2026 17:42
Tunceli'de DSİ 93'üncü Şube Müdürlüğü binası yıkılarak yerine depreme dayanıklı yeni bina inşa edilecek.

Tunceli'de uzun yıllardır hizmet veren DSİ 93'üncü Şube Müdürlüğü binası yıkılarak yerine modern ve depreme dayanıklı yeni bir hizmet binası inşa edilecek.

Tunceli'de kamu hizmet altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir adım atıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 93'üncü Şube Müdürlüğü'ne ait mevcut hizmet binasının yenilenmesi için süreç başlatıldı. 1980 yılında inşa edilen ve yaklaşık yarım asırdır kente hizmet veren mevcut binanın, hem fiziki yıpranma hem de artan hizmet ihtiyaçları doğrultusunda yetersiz kaldığı değerlendirildi. Bu kapsamda, binanın yıkılarak yerine daha modern, güvenli ve günümüz standartlarına uygun yeni bir hizmet binası yapılmasına karar verildi.

Başlatılan dönüşüm süreciyle birlikte, kurumun hizmet kapasitesinin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Özellikle depreme dayanıklı olarak inşa edilecek yeni binanın, çalışanlar için daha konforlu bir çalışma ortamı sunması da hedefleniyor. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayacak inşa süreciyle birlikte, Tunceli'de kamu hizmetlerinin daha güçlü, hızlı ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için önemli bir altyapı kazandırılmış olacak. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
