Tunceli'de Yağışların Ardından İş Yerlerini Su Basan Yeraltı Çarşısı Esnafı Çözüm Bekliyor

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Belediyesine ait 78 iş yerinin bulunduğu Yeraltı Çarşısı kar ve yağmur yağışından sonra birçok noktadan su sızdırıyor. Esnaf, tavadan damlayan suları önlemek için çarşı içinde kovalarla önlem almaya çalışıyor. Yıllardır sürgelen şikayetlere rağmen çözüm bulunamadığını kaydeden Ali Güyüldar, "Kışın bağırıyor çağırıyoruz, 'Tamam' diyorlar, yaz geldiğinde her şeyi unutuyorlar." dedi.

Şehir merkezinde 1995'te inşa edilen, 2018'de de Tunceli Valisi ve kayyum Tuncay Sonel döneminde 7 milyon liraya yenilenerek tekrar hizmete açılan Tunceli Yeraltı Çarşısı esnafı, tavandan akan sular nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.

Çarşı esnafı, kova ve paspasla biriken suyu tahliye ederken, yaklaşık 7 yıldır bu durumu yaşadıklarını ve yaşanan sorununlara çözüm bulunmasını istiyor.

Esnaf Ali Hıdır Yıldırım yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ben 26 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Üst kısımda belediyenin yaptığı restoran inşaatlarından sonra alt kata sular akmaya başladı. Denetim yok, görüyorsunuz işte, her taraftan sular akıyor. Bunun çözümü için yaz aylarında o kadar ricada bulunduk, hiçbir çözüm yapılmadı. Şimdi de hiçbir çözüm bulunmuyor. Buraya gelen müşteriler de mağdur, burada esnaf arkadaşlarımız da mağdur. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Burada 78 esnaf arkadaşımız var, hepsi de aynı şekilde mağdur ve perişan."

Varol Bul ise, "Buradaki iş yerleriyle ilgili genel olarak belediyenin bir projesi varmış. Bu nedenle bu sene burada herhangi bir işlem yapamayacaklarını söylediler bize. Biz de esnaf olarak kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belli noktalarda kar temizliği yapıyoruz. Kendi aramızda bir toplantı yaptık, belediyeden eleman istedik bize eleman veremeyeceklerini söylediler. Görüyorsunuz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Esnaf Ali Güyüldar da, "Yıllardır anlatıyoruz, ortada hiçbir şey yok. Kışın bağırıyor çağırıyoruz, 'Tamam' diyorlar, yaz geldiğinde her şeyi unutuyorlar. İlk kayyum atanmasından beri burası hep böyle, sorunlar hiçbir şekilde çözülmedi. Buradaki sıkıntıyı vatandaş, esnaf çekiyor" ifadelerini kullandı.