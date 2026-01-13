Tunceli'de Yağışların Ardından İş Yerlerini Su Basan Yeraltı Çarşısı Esnafı Çözüm Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tunceli'de Yağışların Ardından İş Yerlerini Su Basan Yeraltı Çarşısı Esnafı Çözüm Bekliyor

13.01.2026 14:34  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Yeraltı Çarşısı'nda esnaf, damlayan su nedeniyle mağdur olduğunu belirtiyor. Şikayetlere rağmen yıllardır çözüm bulunamadığı ifade ediliyor. Esnaf, belediyeden çözüm bekliyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Belediyesine ait 78 iş yerinin bulunduğu Yeraltı Çarşısı kar ve yağmur yağışından sonra birçok noktadan su sızdırıyor. Esnaf, tavadan damlayan suları önlemek için çarşı içinde kovalarla önlem almaya çalışıyor. Yıllardır sürgelen şikayetlere rağmen çözüm bulunamadığını kaydeden Ali Güyüldar, "Kışın bağırıyor çağırıyoruz, 'Tamam' diyorlar, yaz geldiğinde her şeyi unutuyorlar." dedi.

Şehir merkezinde 1995'te inşa edilen, 2018'de de Tunceli Valisi ve kayyum Tuncay Sonel döneminde 7 milyon liraya yenilenerek tekrar hizmete açılan Tunceli Yeraltı Çarşısı esnafı, tavandan akan sular nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.

Çarşı esnafı, kova ve paspasla biriken suyu tahliye ederken, yaklaşık 7 yıldır bu durumu yaşadıklarını ve yaşanan sorununlara çözüm bulunmasını istiyor.

Esnaf Ali Hıdır Yıldırım yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ben 26 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Üst kısımda belediyenin yaptığı restoran inşaatlarından sonra alt kata sular akmaya başladı. Denetim yok, görüyorsunuz işte, her taraftan sular akıyor. Bunun çözümü için yaz aylarında o kadar ricada bulunduk, hiçbir çözüm yapılmadı. Şimdi de hiçbir çözüm bulunmuyor. Buraya gelen müşteriler de mağdur, burada esnaf arkadaşlarımız da mağdur. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Burada 78 esnaf arkadaşımız var, hepsi de aynı şekilde mağdur ve perişan."

Varol Bul ise, "Buradaki iş yerleriyle ilgili genel olarak belediyenin bir projesi varmış. Bu nedenle bu sene burada herhangi bir işlem yapamayacaklarını söylediler bize. Biz de esnaf olarak kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belli noktalarda kar temizliği yapıyoruz. Kendi aramızda bir toplantı yaptık, belediyeden eleman istedik bize eleman veremeyeceklerini söylediler. Görüyorsunuz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Esnaf Ali Güyüldar da, "Yıllardır anlatıyoruz, ortada hiçbir şey yok. Kışın bağırıyor çağırıyoruz, 'Tamam' diyorlar, yaz geldiğinde her şeyi unutuyorlar. İlk kayyum atanmasından beri burası hep böyle, sorunlar hiçbir şekilde çözülmedi. Buradaki sıkıntıyı vatandaş, esnaf çekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Tunceli, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de Yağışların Ardından İş Yerlerini Su Basan Yeraltı Çarşısı Esnafı Çözüm Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:50:52. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Yağışların Ardından İş Yerlerini Su Basan Yeraltı Çarşısı Esnafı Çözüm Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.