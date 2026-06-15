Tüplü TV'ler Geçmişin Nostaljisi - Son Dakika
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Tüplü TV'ler Geçmişin Nostaljisi

Tüplü TV\'ler Geçmişin Nostaljisi
15.06.2026 09:48
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Tüplü televizyonlar, teknolojinin ilerlemesiyle unutulsa da anılarda yaşamaya devam ediyor.

Bir zamanlar hemen hemen her evin baş köşesinde yer alan, üzerine dantel örtüler serilen ve aile bireylerini aynı ekranda buluşturan tüplü televizyonlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte tarihe karıştı. Dönemin vazgeçilmezleri arasında yer alan sehpalı televizyonlar, bugün ise televizyon tamircilerinin iş yerlerinin önünde nostaljik bir dekor olarak varlığını sürdürüyor.

Teknolojinin hızla değiştiği günümüzde, bir zamanların gözdesi olan tüplü televizyonlar artık kullanılmasa da, birçok kişi için çocukluk ve gençlik yıllarının unutulmaz simgeleri arasında yer almaya devam ediyor. 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yılların başında birçok evde kullanılan tüplü televizyonlar, dönemin teknolojik imkanlarının en önemli elektronik ürünleri arasında bulunuyordu. Akşam haberlerinden maç yayınlarına, ailece izlenen dizilerden çocuk programlarına kadar birçok anıya ev sahipliği yapan televizyonlar, gelişen teknoloji karşısında yerini ince ekranlı ve akıllı televizyonlara bıraktı. LCD, LED ve son olarak akıllı televizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte büyük hacimli ve ağır yapıları nedeniyle kullanım dışı kalan tüplü televizyonlar artık evlerde görülmüyor. Geçmişte evlerin en değerli elektronik eşyaları arasında gösterilen cihazlar, günümüzde çoğu zaman depolarda, bodrumlarda veya televizyon tamircilerinin iş yerlerinin önünde sergileniyor.

Televizyon tamircileri, yıllarca birçok arızasını giderdikleri tüplü televizyonların kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, bazı cihazları hatıra amaçlı sakladıklarını ifade ederken, iş yerlerinin önünde sergilenen televizyonlar ise özellikle ileri yaştaki vatandaşlarda geçmişe dair hatıraları canlandırıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tüplü TV'ler Geçmişin Nostaljisi - Son Dakika

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