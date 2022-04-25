Turgutlar yoluna 3 bin 500 metrekarelik parke çalışması - Son Dakika
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Turgutlar yoluna 3 bin 500 metrekarelik parke çalışması

25.04.2022 11:46
Turgutlar yoluna 3 bin 500 metrekarelik parke çalışması

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Turgutlar Yolu'nda yürütülen yol yenileme çalışmaları doğrultusunda 3 bin 500 metrekarelik kilit parke taşı döşenecek.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Turgutlar Yolu'nda yürütülen yol yenileme çalışmaları doğrultusunda 3 bin 500 metrekarelik kilit parke taşı döşenecek.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlar Yolu'nda yürütülen yol yenileme çalışmaları doğrultusunda bordür taşı döşemesinin tamamlanmasının ardından parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı. Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda toplamda 3500 metrekarelik parke taşı döşenmiş olacak. Yol yenileme çalışmaları çerçevesinde Güney Mahallesi ile birlikte Atatürk Mahallesi Katip Sokakta parke döşeme çalışmaları tamamlandı. Ekipler ayrıca Biçer, Kemer, Meydanlık, Ata, Mercan, Diziciler, Altınel, Damla, Özgün, Önder, Tunç, Okyay ve Bağcılar Sokaklarında parke tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kentin pek çok noktasında boyama ve çim ara ekim çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu çerçevesinde Hocalı Parkı ve Semerkant Sokakta yer alan bölgenin çim ara ekim çalışmalarını gerçekleştirdi. Keresteciler Sitesi Camisi'nin dış cephe, Subaşı Camisi'nin ise korkuluk demirlerinin boyama çalışmaları ekiplerce tamamlandı.

Turgutlu Belediyesi ekiplerinin kent genelinde yaptığı çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Turgutlu'muzun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve ekiplerimizin belirlediği program dahilinde gerekli tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kentimizi adım adım yeniliyor, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir ortam sağlıyoruz. Turgutlu'muz için canla başla çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Turgutlar yoluna 3 bin 500 metrekarelik parke çalışması
Turgutlar yoluna 3 bin 500 metrekarelik parke çalışması
Turgutlar yoluna 3 bin 500 metrekarelik parke çalışması
Turgutlar yoluna 3 bin 500 metrekarelik parke çalışması
Turgutlar yoluna 3 bin 500 metrekarelik parke çalışması

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Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turgutlar yoluna 3 bin 500 metrekarelik parke çalışması - Son Dakika


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