Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mahalle ziyaretleri kapsamında Çampınarlı ve İzzettin sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Akın, "Beş yıldır herkesi kucaklıyoruz, yeni beş yılımızda da yine sevgiyle kucaklaşacağız" dedi.
CHP'nin Turgutlu Belediye Başkanı Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Akın, Çampınar ve İzzettin Mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretleri miting havasında gerçekleşirken; mahalle sakinleri, Başkan Akın'ı davul zurna eşliğinde, meşaleler ve konfetilerle karşıladı.
Akın, beş yıl boyunca Turgutlu'nun her noktasında yapılan çalışma ve projeleri anlattı. Çiftçilerin her zaman yanında olduğunun altını çizen Akın, şunları kaydetti:
"Bir çiftçi ailenin çocuğuyum. Bunun bilinciyle Turgutlu'da yaptığımız ilk iş asfalt şantiyesi kurduk, bugüne kadar 250 kilometre Turgutlu ova yollarını asfaltladık. Çiftçilerimize için 18 tane su dolum istasyonları yaptık. Çampınar Mahallemizin üstünde maden ocağı ruhsatı aldık. Türkiye'de hiçbir belediyede olmayan bir ruhsat. Artık dolgu malzemesi sorunumuz yok, onlara bedel ödemiyoruz. Turgutlu'nun 50 yılına yetecek bir maden ocağı ruhsatını Turgutlu Belediyesine kazandırdık. Önümüzdeki 5 yılda da sizlerin ova yollarını tamamını bitirip ara yolların da tamamını asfaltlayacağım. Bundan sonra yapacak olduğumuz iş; İzzettin, Sinirli, Musalaryeniköy, Temrek, Yakuplar, Çampınar'ın ova yollarını da asfaltlamak. Allah nasip eder kazanırsak öncelikli hedefimiz bu. Çetin Akın sözünü hepiniz bilirsiniz. Bu beş yılda sözlerimi tuttuğumu hepiniz şahitsiniz. Hayatını alınteri ile kazanan çiftçilerimizin her zaman yanında olup onların da daha konforlu bir hayat yaşamaları ile ilgili projelerimle her türlü desteği vereceğiz."
İzzettinli vatandaşlar da Başkan Akın'dan deve güreşi organizasyonunun İzzettin Mahallesi'nde yapılmasını talep etti. Akın ise talebe şöyle yanıt verdi:
"İzzettinli hemşehrilerim, İzzettin Köyü'ne deve güreşi yakışıyordu. Sen Sinirli'de yaptın, Turgutlu'da yaptın. İzzettin'de yapmadın dediler. Ne kadar doğru bir yoldayız. Eskiden bir tanesini zor yaparken biz bu yıl iki tane yapmışız. Üçüncüsünü de Allah nasip ederse seçimden sonra İzzettin Köyü'müzde yapacağız. Sözüm sözdür."
Akın, ziyaretinin sonunda, "Hiçbir ayrım yapmadan gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi halkımıza gururla anlattık. Beş yıldır herkesi kucaklıyoruz, yeni beş yılımızda da yine sevgiyle kucaklaşacağız. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin sevgisi ve desteğiyle karşılanıyoruz. Bu güzel kente yapacaklarımızın dahası var" diye konuştu.
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