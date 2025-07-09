Turgutlu Belediyesi Aşure Hayrını Gerçekleştirdi

Turgutlu Belediyesi geleneksel hale getirdiği aşure hayrını bu yıl da gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrını yaptı. Turgutlu Aşevi ve Hayır Merkezi'nde hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Eski belediye binası önünde düzenlenen aşure hayrına katılan Turgutlu Belediyesi Başkan Vekili Faysal Teterbaş, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, meclis üyeleri Bilge Cebe, Cemal Aydın, Çağdan Erim, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını, kaynayan aşure kazanlarının bolluk ve bereketi çoğaltması temennisinde bulundu. Turgutlulular ise her yıl yapılan aşure hayrından duydukları memnuniyeti dile getirerek hassasiyetleri ve duyarlılıkları için Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrımızı gerçekleştirdik. Aşevi ve Hayır Merkezimizde hazırlanan aşureleri bolluk ve bereketin çoğalması temennisiyle hemşehrilerimize ikram ettik. Aşure hayrımızın ve Muharrem ayının Turgutlu'muz, ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA