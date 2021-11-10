Turgutlu Belediyesi Atatürk ve silah arkadaşları için mevlid-i şerif okuttu - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Merkez Pazar Camisinde mevlid-i şerif okuttu ve lokma hayrı gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılı dolayısıyla mevlid programı ve lokma hayrı düzenlendi. Merkez Pazar Camisinde öğle namazından önce Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman şehitler için mevlid-i şerif okundu. Ardından Merkez Pazar Camisinin önünde lokma hayrı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Başkomutanımız, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılı dolayısıyla düzenlediğimiz mevlid-i şerif programı ve lokma hayrımızı gerçekleştirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Rabbim hayırlarımızı ve dualarımızı kabul etsin" dedi.

Düzenlenen programa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Mustafa Biçer, Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri, daire müdürleri, gaziler, dernek ve oda başkanları ile Turgutlu Belediyesi personeli katıldı. - MANİSA