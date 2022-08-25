Turgutlu Belediyesi'nin Eğitim Merkezinde Sınava Hazırlanan 165 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi'nin Eğitim Merkezinde Sınava Hazırlanan 165 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti

25.08.2022 15:45
Turgutlu Belediyesi'nin Eğitim Merkezinde Sınava Hazırlanan 165 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim Merkezi’nde (TURBEM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 165 öğrenci, çeşitli üniversitelere yerleşti.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Merkezi'nde (TURBEM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 165 öğrenci, çeşitli üniversitelere yerleşti.

Belediye'nin yaşama geçirdiği eğitim projelerinin başında gelen TURBEM'de YKS'ye hazırlanan 277 öğrenciden 165'i ODTÜ, Hacettepe, Ankara Üniversitesi gibi köklü eğitim kurumlarının da aralarında bulunduğu 50 üniversitenin tıp, hukuk, diş hekimliği, mühendislik gibi 41 farklı bölümüne yerleşti.

Öğrencilerin başarısından gurur duyduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, şunları söyledi:

"YKS'ye Eğitim Merkezimizde hazırlanan öğrencilerimiz bu yıl bizleri çok gururlandırdılar. Türkiye'nin köklü üniversiteleri ve bölümlerini kazanan öğrencilerimizi yürekten kutluyor, eğitim hayatları boyunca başarılarının daim olmasını diliyorum. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmelerinde büyük pay sahibi olan ailelerimiz ve Eğitim Merkezimizin öğretmenlerine ise emek ve fedakarlıkları için ayrıca teşekkür ediyorum."

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Kaynak: ANKA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Turgutlu Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi'nin Eğitim Merkezinde Sınava Hazırlanan 165 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti - Son Dakika

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