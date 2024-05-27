Turgutlu Belediyesi Kurban Bağışlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kurban Bağışlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

Turgutlu Belediyesi Kurban Bağışlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

Turgutlu Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. 'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' yardım kampanyasıyla gerçek ihtiyaç sahipleri bayram bereketini yaşayacak.

27.05.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Turgutlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" yardım kampanyasıyla gerçek ihtiyaç sahipleri bayram bereketini yaşayacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya devam edecek. "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" sloganıyla başlatılan kurban bağış kampanyasında duyarlı ve hayırsever vatandaşların bağışladıkları kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığı ile bir kez daha ulaştırılacak. Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi, makbuz karşılığı teslim aldığı kurban etlerini, yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yemeklerinde kullanarak bayram sevincinin geniş kitlelerle paylaşılmasına katkı sağlayacak.

Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar bağışlarını Aşevi ve Hayır Merkezine canlı, kilo ve nakdi olarak yapabilecek. Bu yılki kurban bağış bedelinin ise 10 bin 750 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Bağışlar, Aşevi ve Hayır Merkezinin TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88 numaralı hesabından yapılacağı, kurban bağışı hakkında 0236 312 22 28, 0236 313 21 22 veya 0236 313 10 78 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabileceği açıklandı.

"Aşevimiz hayrın merkezi olsun"

'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' projesi hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kardeşlik, dostluk bağlarımızın güçlendiği Kurban Bayramı'nda bu yıl da 'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' projemizle yardımlaşma ve dayanışmayı çoğaltıyoruz. Yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin yemeklerinde kullanmak üzere Aşevimize bağışlarınızı bekliyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da aşevimiz hayrın merkezi olsun istiyoruz. Aşevi ve Hayır Merkezimize bağışta bulunacak, kampanyamıza destek olacak hayırseverlerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Kurban Bağışlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak - Son Dakika

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