Turgutlu Belediyesi\'nden Berat Kandili Kutlaması

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Turgutlu Belediyesi tarafından Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlara lokma ikram edildi.

Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının pekiştiği dini ve milli günlerde vatandaşlarla bir arada olan Turgutlu Belediyesi, geleneksel hale getirdiği kandil ikramlarını, Berat Kandili'nde de devam ettirdi. Belediye Hizmet Binası önünde yapılan programda, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayırda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden ve Meclis Üyesi Bilge Cebe de vatandaşlara lokma ikramı yaptı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Berat Kandili dolayısıyla belediyemizce düzenlediğimiz lokma hayrına Başkan Yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve daire müdürlerimizle katıldık. Rabbimden dualarımızı ve ibadetlerimizin kabul olmasını niyaz ederiz. Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi. - MANİSA