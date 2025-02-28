Turgutlu Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Seferberliği

Turgutlu Belediyesi\'nden Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Seferberliği

Turgutlu Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatarak, vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak amacıyla camileri hazırladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerin temizliğini düzenli olarak yaparak Ramazan'a hazır hale getirdi.

28.02.2025 14:34  Güncelleme: 14:36
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Turgutlu Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, camiler temizlenerek Ramazan ayına hazırlandı.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde rutin olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarına hız verdi. Yıl boyunca ibadethanelerin düzenli olarak temizliğini gerçekleştiren ekipler, Ramazan öncesi merkez ve kırsal mahallelerdeki camileri ilk teravih namazına hazır hale getirdi. Çalışmalar kapsamında, camilerde bulunan halıların yıkama temizliği titizlikle gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Birlik, beraberlik ve dayanışmanın pekiştiği Ramazan ayında hemşehrilerimizin daha sağlıklı şartlarda huzur içinde ibadet edebilmeleri için ilçemizdeki camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Rutin haline getirdiğimiz cami temizliği çalışmalarımız Ramazan ayın boyunca da devam edecek. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayı Turgutlu'muza ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirsin. Tutulacak oruçların, edilecek duaların kabul olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Seferberliği - Son Dakika

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