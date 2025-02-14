Turgutlu Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde Unutulmaz Nikah Töreni - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde Unutulmaz Nikah Töreni

Turgutlu Belediyesi\'nden Sevgililer Günü\'nde Unutulmaz Nikah Töreni

Turgutlu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştiren çiftlere özel bir etkinlik düzenleyerek romantik bir atmosferde nikah törenleri gerçekleştirdi. Çiftler, canlı müzik eşliğinde karşılandılar ve nikah şekerleri ile küçük hediyelerle onurlandırıldılar.

14.02.2025 17:15  Güncelleme: 17:17
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Turgutlu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştiren çiftler için unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Nikah Salonu, bu özel gün için özenle dekore edilerek romantik bir atmosfer oluşturuldu.

Turgutlu Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde unutulmayacak bir etkinliğe imza attı. Eski Belediye Binası'ndaki Nikah Salonu, bu özel gün için özenle süslendi. Sevgililer Günü'ne özel yapılan süslemelerle salona giren çiftler, romantik bir atmosferde hayatlarını birleştirmenin heyecanını yaşadı. Nikah Salonu girişinde canlı müzikle karşılanan çiftler ve ailelerine, "Birleşen elleriniz hiç ayrılmasın" yazılı nikah şekerleri ve küçük hediyeler takdim edildi.

Bu anlamlı günde hayatını birleştiren çiftler, Turgutlu Belediyesinin sunduğu sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşarken, Turgutlu Belediyesine ve Başkan Çetin Akın'a teşekkürlerini ilettiler.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sevgililer Günü'nde, birlikteliğe adım atan çiftlerimizin yanındaydık. Nikah Salonu'muzu özel olarak hazırlayarak onların bu özel gününü daha da anlamlı kılmaya çalıştık. Yeni bir başlangıç yapan çiftlerimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, 'Birleşen elleri hiç ayrılmasın'" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde Unutulmaz Nikah Töreni - Son Dakika

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